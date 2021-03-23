Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de eleme konseyinin ardından bir isim hayallerine veda edecek. Survivor ünlüler ve gönüllerden toplam 4 adayın sms sonuçları sonrasında kaderi belli olacak. Yarışmanın hayranları hangi isimin adaya veda edeceğini merak ediyor. Hanzade, Aleyna, Gonca ve Sms birincilerinin söyleyeceği bir isim adaya veda edecek. Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak isim merakla bekleniyor. Exxen dijital platformunda Ünlüler ve Gönüllüler sms sıralaması haberimizde. İşte, Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte Ünlüler-Gönüllüler Exxen SMS sıralaması...