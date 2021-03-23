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24 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte Ünlüler-Gönüllüler Exxen SMS sıralaması... Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte Ünlüler-Gönüllüler Exxen SMS sıralaması...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de bu akşam bir isim adaya veda edecek. Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarında eşitlik bozulmazken, Ünlüler ve Gönüllüler takımından birer isim eleme adayı oldu. Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Gonca'nın yanında SMS birincilerinin söyleyeceği bir isim eleme adayı olacak. Acun Ilılcalı dakikalar sonra elenen isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte Ünlüler-Gönüllüler Exxen SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 23.03.2021 23:32 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 00:33
Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de eleme konseyinin ardından bir isim hayallerine veda edecek. Survivor ünlüler ve gönüllerden toplam 4 adayın sms sonuçları sonrasında kaderi belli olacak. Yarışmanın hayranları hangi isimin adaya veda edeceğini merak ediyor. Hanzade, Aleyna, Gonca ve Sms birincilerinin söyleyeceği bir isim adaya veda edecek. Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak isim merakla bekleniyor. Exxen dijital platformunda Ünlüler ve Gönüllüler sms sıralaması haberimizde. İşte, Survivor kim elendi? 23 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte Ünlüler-Gönüllüler Exxen SMS sıralaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR 23 MART 2021 SURVİVOR SMS SIRALAMASI
23 Mart Survivor sms sıralamasında Ünlüler takımında Çağrı 1. olurken, Gönüllüler takımında Poyraz ilk sırada yer aldı.
SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİMLER?
Ünlüler takımında eleme adayı Gonca, gönüllüler takımından ise Aleyna Çalışkan eleme adayı olmuştu.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor 2021'de adaya veda eden isim Ünlüler takımından Gonca oldu.
SURVIVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?
Türk televizyonlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2021 son bölümde eleme konseyi heyecanından önce ünlüler ve gönüllüler takımları arasında çekişmeli bir iletişim ödülü oynandı, aile ve sevdikleriyle son iletişim ödülünden bu yana görüşemeyen yarışmacılar, kıran kırana mücadele gösterdi. Gonca'nın küçük bir sakatlık yaşadığı oyunda Aleyna Çalışkan, skoru 4-4'e getirmeyi başardı.