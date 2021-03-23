Final kararı darmadağın etti. O paylaşım kafaları karıştırdı. 4 bölüm daha yayınlanacak. Başrolünü Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı sevilen dizi Arıza 30. bölümde ekrana veda ediyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Arıza'nın hayranları büyük üzüntü yaşıyor. Show TV ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.