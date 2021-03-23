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23 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Final kararı darmadağın etti! O paylaşım kafaları karıştırdı! 4 bölüm daha... Final kararı darmadağın etti! O paylaşım kafaları karıştırdı! 4 bölüm daha...
Show TV ekranlarının heyecan dolu dizisi Arıza için üzen haber geldi. Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin başrollerinde yer alan dizi için final çanları çalıyor. Dizinin final kararı alması hayranlarını üzdü. Arıza'nın veda edeceği bölüm ise belli oldu. Konuyla ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 23.03.2021 23:04
Final kararı darmadağın etti. O paylaşım kafaları karıştırdı. 4 bölüm daha yayınlanacak. Başrolünü Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı sevilen dizi Arıza 30. bölümde ekrana veda ediyor. Pazar akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Arıza'nın hayranları büyük üzüntü yaşıyor. Show TV ve oyuncular tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Show TV için hazırladığı Arıza dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yalandı. Arıza dizisi hayranlarına da kötü haber geldi. Arıza dizisi final kararı aldı. Başrolünü Tolga Sarıtaş ile Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı sevilen dizi Arıza 30. bölümde ekrana veda ediyor..
ARIZA DİZİSİ KONUSU
Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide'nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.
ARIZA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Arıza İstanbul'da çekiliyor. İstanbul'un farklı ilçelerinden sahneler yer alacak.
ARIZA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Haşmet evine yapılan saldırının ardından, Mithat'tan Burak'ı yakalayıp kendisine teslim etmesini ister. Burak ve Balaban ise Ali Rıza'nın her daim kendilerinden önce hareket etmesini içlerindeki casusa bağlarlar.