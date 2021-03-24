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Hande Erçel’den Lütfü Alp Kılınç'a bir dava daha! Öfkesi geçmiyor

Hande Erçel, kendisi hakkında 'Bazlama surat' yorumunu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a bir dava daha açtı. Geçtiğimiz haftalarda açtığı hakaret davasını kazanan Erçel, şimdi de manevi tazminat davası açtı.

Giriş Tarihi: 24.03.2021 09:16
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Hande Erçel’den Lütfü Alp Kılınç'a bir dava daha! Öfkesi geçmiyor

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kendisi hakkında 'Bazlama surat' yorumunu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a olan kızgınlığı geçmedi. Açtığı hakaret davasını kazanan Erçel'den Alp Kılınç'a karşı bir dava daha geldi.

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Hande Erçel’den Lütfü Alp Kılınç'a bir dava daha! Öfkesi geçmiyor

Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl bir fotoğrafını paylaşıp 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etmişti.

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Hande Erçel’den Lütfü Alp Kılınç'a bir dava daha! Öfkesi geçmiyor

Lütfü Alp Kılınç'ın fiziksel özelliklerini aşağıladığını, çektiği videolarda kendisiyle dalga geçtiğini öne sürerek cezalandırılmasını istemişti.

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Hande Erçel’den Lütfü Alp Kılınç'a bir dava daha! Öfkesi geçmiyor

ADLİ PARA CEZASI VERİLDİ

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıkmış, mahkeme 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası vermişti.

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Hande Erçel’den Lütfü Alp Kılınç'a bir dava daha! Öfkesi geçmiyor

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Cezanın her günü 20 TL'den paraya çevrilerek; sanığın 2 bin 180 TL ödemesine hükmedilmişti. Bu kararın ardından güzel oyuncu Kılınç hakkında 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.