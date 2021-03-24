Hande Erçel’den Lütfü Alp Kılınç'a bir dava daha! Öfkesi geçmiyor

Hande Erçel, kendisi hakkında 'Bazlama surat' yorumunu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a bir dava daha açtı. Geçtiğimiz haftalarda açtığı hakaret davasını kazanan Erçel, şimdi de manevi tazminat davası açtı.