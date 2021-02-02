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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor kim elendi? 2 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması... Survivor kim elendi? 2 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında ilk sırada yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılan hafta boyunca oynanan iki dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme adayları belli oldu. İki oyunu da kaybeden Gönüllüler, Duygu ve Poyraz'ı eleme adayı olarak gösterdi. Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak SMS sıralaması sonrasında elenen isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 2 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 02.02.2021 23:30 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 23:30
Survivor kim elendi? 2 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve Gönüller takımları arasında hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımdan eleme adayları belli oldu. Bu hafta oynanan oyunları kaybeden Gönüllüler takımı, Poyraz ve Duygu'yu eleme adayı olarak belirledi. Acun Ilıcalı gecenin sonunda SMS sıralamasını açıklayacak ve hayallerine veda eden isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 2 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR KİM ELENDİ? 2 ŞUBAT SMS OYLAMASI SIRALAMASI...
Survivor 2021 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken 2 Şubat 2021 SMS sonuçları ile bu akşam elenen yarışmacı belli oluyor. Yapılan iki ada konseyinde gönüllüler takımında ilk aday Duygu olurken ikinci aday ise Poyraz olmuştı. Bu akşamki ada konseyinin ardından elenen yarışmacı ise sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre açıklanacak ve Survivor kim elendi sorusu yanıt bulacak…
2 ŞUBAT SMS OYLAMASI SIRALAMASI İLE SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor 4. hafta Ünlüler – Gönüllüler elenen yarışmacı sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre belli olacak. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı kaybetti ve eleme adayları Duygu ve Poyraz oldu. Oylama sonucunda elenen isim açıklanacak.
Survivor elenen isim henüz açıklanmadı. Survivor SMS sıralaması ile birlikte yarışmaya veda eden isim ortaya çıkınca haberimizde yer alacaktır.
SURVİVOR'DA ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
Survivor 2021 yeni bölümde oynanan ödül oyunu her iki takıma da zorlu anlar yaşattı. Sandviç ve bisküvi ödülünün olduğu oyunda ünlüler ve gönüllüler kum sahada futbol maçı yaptı. Sezonun ilk futbol maçında tecrübeli olan Barış ve Steven'in performansı göz doldurdu.
Nefes kesen maçta Steven ayrıca maçın tek kırmızı kartını gören isim oldu. Maçın sonunda 10'a 7 skorla kazanan ünlüler oldu. Böylece ünlüler yemek ödülüne kavuşmuş oldu.