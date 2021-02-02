Survivor kim elendi? 2 Şubat Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...

2 ŞUBAT SMS OYLAMASI SIRALAMASI İLE SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor 4. hafta Ünlüler – Gönüllüler elenen yarışmacı sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre belli olacak. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununda gönüllüler takımı kaybetti ve eleme adayları Duygu ve Poyraz oldu. Oylama sonucunda elenen isim açıklanacak.

Survivor elenen isim henüz açıklanmadı. Survivor SMS sıralaması ile birlikte yarışmaya veda eden isim ortaya çıkınca haberimizde yer alacaktır.