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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Elite hayranlarına haber: Paylaşımlar durmuyor! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Elite hayranlarına haber: Paylaşımlar durmuyor! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak?
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanyolların dünyaya sunduğu ne iyi yapımlar arasında yer alan Elite için hayranlarına üzücü haber geldi. Netflix'in en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Elite'nin yeni sezonunda kadroda değişiklik olacağı iddia edildi. Hal böyle olunca hayranları 4. sezon tarihini araştırmaya başladı. İşte, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 02.02.2021 23:01 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021 23:01
Elite 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İspanyolların başarılı yapımları arasında bulunan Elite'nin yeni sezonunda değişikliler olacağı iddiası hayranlarını heyecanlandırdı. Netflix'in dizinin yeni sezonu hakkında açıklama yapması bekleniyor. Dizinin takipçileri hangi isimlerin devam edeceği konusunda merakı sürüyor. İşte, Elite 4. sezon ne zaman başlayacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR ELITE 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz tarih belli olmadı, diğer sezonlar 8 bölümden oluştuğu için yeni sezonun da aynı sayıda olması bekleniyor.
ELITE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
Dizide, İspanya'nın en ünlü ve önemli okullarından birisi olan Las Encinas adında bir özel okul bulunuyor. Bu kadar ünlü okul olması sebebi ile zengin kişilerin çocukları bu okulda eğitim almaktadır.
Okulun öğrencilerinin tamamının tanınan ve maddi yönden geliri olan ailelerin çocuklarından oluşmasının yanı sıra bu okula gitmeye hak kazanan 3 farklı çocuk da bulunuyor. Burslu şekilde okulda eğitim görmeye hak kazanan bu 3 öğrenci, eski okullarının depremde yıkılması nedeni ile bu hakkı elde ediyor.
Elite dizisinin konusu tam olarak bu 3 öğrencinin okula gelmesi sonucunda başlıyor. Tamamen gençlik dizisi olmasının yanı sıra dizi içinde oldukça gizemli olaylarda yer almaktadır. Okula yeni gelen burslu 3 öğrencinin ardından okuldaki bir öğrencinin ölmesi olayları tamamen değiştiriyor.