Elite hayranlarına haber: Paylaşımlar durmuyor! Elite 4. sezon ne zaman başlayacak?

ELITE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Dizide, İspanya'nın en ünlü ve önemli okullarından birisi olan Las Encinas adında bir özel okul bulunuyor. Bu kadar ünlü okul olması sebebi ile zengin kişilerin çocukları bu okulda eğitim almaktadır.