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Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’nın günlük kıyafetlerinin ücreti dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya’nın günlük kıyafetlerinin ücreti dudak uçuklattı

Uzun süredir annesiyle birlikte Kaz Dağları'nda olan Serenay Sarıkaya, İstanbul'a dönmesinin ardından Bebek'te görüntülendi. Omuz ve göbeğini açıkta bırakan bluzu, eşofmanı ve ayakkabılarıyla günlük tarzda giyinen oyuncunun kıyafetlerinin ücreti dudak uçuklattı.

Giriş Tarihi: 03.02.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 09:18
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Serenay Sarıkaya’nın günlük kıyafetlerinin ücreti dudak uçuklattı

Neredeyse pandemi başından beri annesiyle birlikte Kaz Dağları'nda olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

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Serenay Sarıkaya’nın günlük kıyafetlerinin ücreti dudak uçuklattı

Başlayan toplantı ve çekimler nedeniyle uzun bir aradan sonra İstanbul'a dönen güzel oyuncu, Belkıs Kaş Tasarım'da bakım yaptırdı. Sarıkaya, Belkıs Savsin'e kaşlarını düzelttirmek için de 5 bin TL ödedi.

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Serenay Sarıkaya’nın günlük kıyafetlerinin ücreti dudak uçuklattı

Çıkışta kalabalık basın ordusunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Serenay Sarıkaya, "Artık dayanacak gücüm kalmadı çalışmak istiyorum" dedi.

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Serenay Sarıkaya’nın günlük kıyafetlerinin ücreti dudak uçuklattı

GÜNLÜK TARZI 20 BİN TL

Her zamanki gibi giyim tarzıyla ilgi odağı olan güzel oyuncu; göbeğini açıkta bırakan tek omuz bluzu, eşofmanı ve Prada çantası için toplamda 20 bin TL harcamıştı.

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Serenay Sarıkaya’nın günlük kıyafetlerinin ücreti dudak uçuklattı

Sarıkaya, "Bu kıyafete yoktan yere 20 bin TL harcamış" dedirtti.