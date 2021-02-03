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03 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Serenay Sarıkaya’nın günlük kıyafetlerinin ücreti dudak uçuklattı Serenay Sarıkaya’nın günlük kıyafetlerinin ücreti dudak uçuklattı
Uzun süredir annesiyle birlikte Kaz Dağları'nda olan Serenay Sarıkaya, İstanbul'a dönmesinin ardından Bebek'te görüntülendi. Omuz ve göbeğini açıkta bırakan bluzu, eşofmanı ve ayakkabılarıyla günlük tarzda giyinen oyuncunun kıyafetlerinin ücreti dudak uçuklattı.
Giriş Tarihi: 03.02.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021 09:18
Neredeyse pandemi başından beri annesiyle birlikte Kaz Dağları'nda olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başlayan toplantı ve çekimler nedeniyle uzun bir aradan sonra İstanbul'a dönen güzel oyuncu, Belkıs Kaş Tasarım'da bakım yaptırdı. Sarıkaya, Belkıs Savsin'e kaşlarını düzelttirmek için de 5 bin TL ödedi.
Çıkışta kalabalık basın ordusunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Serenay Sarıkaya, "Artık dayanacak gücüm kalmadı çalışmak istiyorum" dedi.
GÜNLÜK TARZI 20 BİN TL
Her zamanki gibi giyim tarzıyla ilgi odağı olan güzel oyuncu; göbeğini açıkta bırakan tek omuz bluzu, eşofmanı ve Prada çantası için toplamda 20 bin TL harcamıştı.
Sarıkaya, "Bu kıyafete yoktan yere 20 bin TL harcamış" dedirtti.