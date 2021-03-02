Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021 yarışmasında bu akşam bir isim hayallerine veda edecek. Ünlüler ve Gönüllüler takımı hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarında büyük mücadele veriyor. Öykü ve Aleyna'nın eleme adayı olarak belirlendiği akşamda SMS sıralamasında ilk sırada yer alan isimler yeni eleme adayları belli olacak. Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı SMS sıralaması sonrasında elenen isim ortaya çıkacak. İşte, Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS Exxen sıralaması...