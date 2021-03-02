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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS Exxen sıralaması... Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS Exxen sıralaması...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanacak. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında Gönüllüler ve Ünlüler takımında eleme adayları belli oldu. Öykü ve Aleyna Çalışkan'ın eleme adayı olduğu akşamda hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. İşte, Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS Exxen sıralaması...
Giriş Tarihi: 02.03.2021 23:30 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 00:23
Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021 yarışmasında bu akşam bir isim hayallerine veda edecek. Ünlüler ve Gönüllüler takımı hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunlarında büyük mücadele veriyor. Öykü ve Aleyna'nın eleme adayı olarak belirlendiği akşamda SMS sıralamasında ilk sırada yer alan isimler yeni eleme adayları belli olacak. Acun Ilıcalı'nın açıklayacağı SMS sıralaması sonrasında elenen isim ortaya çıkacak. İşte, Survivor kim elendi? 2 Mart Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS Exxen sıralaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? İŞTE SMS SIRALAMASI
Survivor 2021 son bölümde adaya veda eden isim Ünlüler takımında
ÇAĞMAN oldu.
Türk televizyonlarının uzun süreli yarışma programı Survivor 2021'nin bugün ekranlara gelen son bölümünde kritik eleme konseyinde Öykü, Aleyna Çalışkan ve bugün belirlenecek 3. Eleme adayları arasından 1'si adaya ve Survivor 2021 hayallerine veda edecek.
Survivor 2021 son bölümde ilk olarak ünlüler ve gönüllüler arasında iletişim ödülü oyunu oynandı. Oyunun başından bu yana dengeli devam eden skor, sonlara doğru ünlüler ve gönüllüler takımları arasında 9-9'luk skorla beraberlik yaşandı.
Bu durumla iki takım bayrak yarışında karşı karşıya geldi. Ünlüler takımında İsmail ve Merve ile gönüllüler takımında Aleyna Kalaycıoğlu ile Poyraz takım olarak karşılaştı. Poyraz ile Merve Aydın arasında yapılan atış oyununda Poyraz hedef sayıya daha önce ulaştı ve iletişim ödülünü gönüllüler takımı kazanmış oldu.