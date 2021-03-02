Sadakatsiz'de ayrılık bilmecesi bitmiyor! Paylaşımlar kafa karıştırdı! Güzel isim...

MELİS SEZEN'İN CANLANDIRDIĞI DERİN KARAKTERİ DİZİYE VEDA MI EDİYOR?

Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz, her hafta Çarşamba günü yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyicileri ekran başına kilitleyen diziyle ilgili geçtiğimiz gün flaş bir iddia ortaya atıldı. Doctor Foster isimli yabancı bir diziden uyarlama olan Sadakatsiz, ilk bölümünden beri ana hikâyeye bağlı olarak devam ediyor.