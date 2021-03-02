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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sadakatsiz'de ayrılık bilmecesi bitmiyor! Paylaşımlar kafa karıştırdı! Güzel isim... Sadakatsiz'de ayrılık bilmecesi bitmiyor! Paylaşımlar kafa karıştırdı! Güzel isim...
Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de haftalardır süren ayrılık iddiaları bitmiyor. Dizide "Derin" karakterine hayat veren Melis Sezen'in akıbeti hayranları tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz bölümde yaralanan karakterin diziden ayrılacağı iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizileri arasında yer alan Sadakatsiz'de ayrılık iddialarına verilecek cevapları yakından takip ediliyor.
Giriş Tarihi: 02.03.2021 22:20 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 22:20
Sadakatsiz'de ayrılık bilmecesi bitmiyor! Paylaşımlar kafa karıştırdı! Güzel isimin ayrılık iddialarına gelecek yanıtlar yakından takip ediliyor. Kanal D ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sadakatsiz'de Melis Sezen'in diziden ayrılacağı haftalardır gündemin ilk sırasında yer alıyor. Sevilen dizinin oyuncuları tarafından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar kafa karıştırıyor. Sadakatsiz'de Melis Sezen'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise bilinmezliğini koruyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR SADAKATSİZ DİZİSİNDE ŞOKE EDEN GELİŞME
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin ilerleyen bölümlerinde Melis Sezen'in canlandırdığı Derin karakterinin veda edeceği iddia edildi.
MELİS SEZEN'İN CANLANDIRDIĞI DERİN KARAKTERİ DİZİYE VEDA MI EDİYOR?
Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz, her hafta Çarşamba günü yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyicileri ekran başına kilitleyen diziyle ilgili geçtiğimiz gün flaş bir iddia ortaya atıldı. Doctor Foster isimli yabancı bir diziden uyarlama olan Sadakatsiz, ilk bölümünden beri ana hikâyeye bağlı olarak devam ediyor.
DERİN KARAKTERİ DİZİYE VEDA EDECEK!
Orijinal hikâyeye sadık bir şekilde ilerleyen dizide önümüzdeki bölümlerde Derin karakterinin vedası bekleniyor.
MELİS SEZEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğan Sezen, lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamladı. Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir; bir adet erkek kardeşi bulunan Sezen'in ailesi ticaretle uğraşmaktadır. Verdiği bir röportajda tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne yazdırdığını söylemiştir.