Hayranları merakla bekliyordu! Heyecan fırtınası! Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?

Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Netflix ekranlarının en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Stranger Things'in yeni sezon tarihi merak ediliyor. Duffer Kardeşler dizinin finalinin dördüncü veya beşinci sezonda gerçekleşeceğini açıklamıştı. İşte, Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak?