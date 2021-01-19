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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor kim elendi? 19 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması... Survivor kim elendi? 19 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme fırtınası yaşanıyor. Ünlüler ve gönüllüler arasında hafta boyunca oynanan nefes kesen mücadeleler sonrasında bir kişi adaya veda edecek. Acun Ilıcalı tarafından SMS sıralaması ve elenen isim açıklanacak. Survivor'da hayallerine veda eden isim araştırılmaya başlandı. İşte, 19 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
Giriş Tarihi: 19.01.2021 23:30 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 23:30
Survivor kim elendi? 19 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve gönüllüer arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlar içinde eleme adayları belli oldu. İlayda ve Sancakay'ın ardından bu akşam belirlenen iki isim arasından bir kişi hayallerine veda edecek. Acun Ilıcalı tarafından 19 Ocak SMS sıralaması açılanacak ve en altta bulunan isim adaya veda edecek. İşte, Survivor kim elendi? 19 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR KİM ELENDİ? 19 OCAK SURVİVOR'DA ELENEN İSİM KİM OLDU?
Survivor 2021'de ikinci eleme heyecanı 19 Ocak akşamı yaşandı. İlayda ve Sancakay'ın ardından eleme adayları belli oldu. Kısa süre sonra yarışmada hayallerine veda eden isim belli olacak.
Survivor 19 Ocak'ta elenen isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.
SURVİVOR 19 OCAK SMS SIRALAMASI...
Acun Ilıcalı tarafından her hafta SMS sıralaması belli oluyor. Henüz açılama gelmedi. SMS sıralaması belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyununu 10-9 skorla kazanan takım ünlüler oldu. Ödülü kazanan takım kişi başı 2 tane sosisli kazandı.
4 YENİ YARIŞMACI GELDİ!
Bugün yayınlanan bölümde adının yazılmasıyla takım arkadaşlarına öfkelenen Sancakay ile Dora arasında bir gerginlik yaşanıyor. Öte yandan ödül oyunu için bir araya gelen ünlüler ve gönüllüler takımını yedek yarışmacılardan 2'şer kişi geliyor. Sergen, Baran, Bahar ve Duygu yarışmaya dahil oluyor.