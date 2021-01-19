Survivor kim elendi? 19 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlüler ve gönüllüer arasında oynanan dokunulmazlık oyunlarını kaybeden takımlar içinde eleme adayları belli oldu. İlayda ve Sancakay'ın ardından bu akşam belirlenen iki isim arasından bir kişi hayallerine veda edecek. Acun Ilıcalı tarafından 19 Ocak SMS sıralaması açılanacak ve en altta bulunan isim adaya veda edecek. İşte, Survivor kim elendi? 19 Ocak Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte SMS sıralaması...