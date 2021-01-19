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Haberler Galeri Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlk sezonuyla dikkatleri üzerine çeken Netflix'in başarılı Türk yapımları arasında yer alan dizisi Bir Başkadır'ın yeni sezon tarihi merak ediliyor. Türkiye'de kısa sürede milyonlarca hayrana ulaşan dizisi Bir Başkadır'ın 2. sezon tarihi araştırılmaya başlandı. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 19.01.2021 23:53
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Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Bir Başkadır yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bir Başkadır 2. sezon tarihi merakla beklenmeye başlandı. Heyecan uyandıran ilk sezonun ardından Bir Başkadır yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?

BİR BAŞKADIR 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin 2. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, Netflix yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından belli olacak.

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Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?

8 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda ise Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Nesrin Cavadzade, Defne Kayalar, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi isimler yer alıyor.

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Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?

BİR BAŞKADIR KONUSU

Bir Başkadır, farklı sosyal hayatlara ve ekonomik koşullara sahip bir grup insanın yaşantılarını konu ediniyor. İstanbul'un canlı ve renkli hayatında karmaşık geçmişleri yüzleşen ve yeni bir yoldan yürümek zorunda kalan karakterler, izleyenlere farklı insan portrelerini yansıtıyor.

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Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?
Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?

BİR BAŞKADIR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Tokatköy'de yapıldı.