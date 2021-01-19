Bir Başkadır hayranlarına müjde: Telaşlı haber! Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?

Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak? Bir Başkadır yeni sezon tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman ve Funda Eryiğit gibi ünlü isimlerin yer aldığı Bir Başkadır 2. sezon tarihi merakla beklenmeye başlandı. Heyecan uyandıran ilk sezonun ardından Bir Başkadır yeni sezon tarihi merak ediliyor. İşte, Bir Başkadır 2. sezon ne zaman başlayacak?