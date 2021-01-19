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19 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Sefirin Kızı'nda tansiyonu yükseltecek transfer! Nare'nin yerini dolduracak! O güzel isim... Sefirin Kızı'nda tansiyonu yükseltecek transfer! Nare'nin yerini dolduracak! O güzel isim...
Star TV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Sefirin Kızı'nda beklenmedik ayrılık yaşandı. Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül Doğulu, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldı. Güzel oyuncunun ayrılığı sonrasında yeni bölümlerde yerini alacak isim merak ediliyordu. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Tuba Büyüküstün diziye dahil olacak. Güzel oyuncunun dizide hangi karaktere hayat vereceği merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 19.01.2021 18:17 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 18:17
Sefirin Kızı dizisinin sevilen oyuncusu Neslihan Atagül Doğulu sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldı. Hayranları büyük üzüntü yaşarken, kadroya dahil olacak yeni isim belli oldu. Star TV sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre, güzel oyuncu Tuba Büyüküstün diziye dahil oldu. Son olarak Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara dönen Büyüküstün'ün hangi rolü üstleneceği hayranları tarafından merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sefirin Kızı dizisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada
"Oyuncumuz Neslihan Atagül Doğulu'nun sağlık sorunları nedeni ile senaryomuz ve hikayemizde değişiklikler yapmak zorunda kaldık. Bu nedenle yeni bölümlerimizde Neslihan Hanım'ın aramızda olamayacağını siz değerli izleyicilerimize üzülerek bildiriyoruz. Sefirin Kızı Nare olarak serüvenimizin en kıymetlilerinden olan sevgili Neslihan Atagül Doğulu'ya tüm özverili çalışması ve bugüne kadarki katkıları için yürekten teşekkür ediyor, geçmiş olsun diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrıldı. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.
Son olarak 'Menajerimi Ara' dizisine konuk oyuncu olan Tuba Büyüküstün, yeni dizisiyle ekrana geri dönüyor. Oyuncunun diziye dahil olduğu ise STAR TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.
Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği anda ahaber.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN KİMDİR? Hatice Tuba Büyüküstün, 5 Temmuz 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya geldi. Ailesi Erzurum kökenlidir. İstanbul Özel Doğuş Okulları'nda ortaöğrenimi tamamlayan Büyüküstün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünü kazandı. Bir yandan üniversite öğrenimine devam ederken bir yandan da reklam filmlerinde rol alarak T.V. dünyasına adımını atan Büyüküstün, yönetmen Tomris Giritlioğlu sayesinde oyunculuğa başladı.