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Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması belli oldu mu?
Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Ünlüler oldu. Hal böyle olunca Aleyna Çalışkan ve Hanzade eleme adayı oldu. Haftalık SMS sıralamasının belli olmasının ardından adaya veda edecek isimi Acun Ilıcalı açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 13.04.2021 23:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 23:36
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