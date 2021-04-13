Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Heyecanla takip edilen Survivor 2021'de hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Gönüllüler takımında Aleyna Çalışkan ve Hanzade eleme potasında yer alıyor. Ada konseyinde SMS sıralamasının belli olmasının ardından Acun Ilıcalı yarışmaya veda eden isimi açıklayacak. Survivor 14. hafta SMS sıralaması sonrasında veda eden isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması belli oldu mu?