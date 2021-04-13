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Haberler Galeri Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması belli oldu mu?

Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması belli oldu mu?

Survivor kim elendi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de eleme heyecanı yaşanıyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyununu kaybeden takım Ünlüler oldu. Hal böyle olunca Aleyna Çalışkan ve Hanzade eleme adayı oldu. Haftalık SMS sıralamasının belli olmasının ardından adaya veda edecek isimi Acun Ilıcalı açıklayacak. İşte, Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 13.04.2021 23:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 23:36
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Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması belli oldu mu?

Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Heyecanla takip edilen Survivor 2021'de hangi isimin adaya veda edeceği merak ediliyor. Gönüllüler takımında Aleyna Çalışkan ve Hanzade eleme potasında yer alıyor. Ada konseyinde SMS sıralamasının belli olmasının ardından Acun Ilıcalı yarışmaya veda eden isimi açıklayacak. Survivor 14. hafta SMS sıralaması sonrasında veda eden isim belli olacak. İşte, Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması belli oldu mu?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? İŞTE 14. HAFTA SURVIVOR SMS SIRALAMASI

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülünü hangi takımın kazandığı ve SMS sıralaması sonuçlarıyla adaya hangi ismin veda ettiğiyle ilgili son dakika detayları şöyle;

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Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması belli oldu mu?

13 Nisan 2021 Salı günü yayınlanan Survivor son bölüm, kıyasıya ve zorlu bir iletişim oyununa sahne oldu. Birbirinden zorlu parkurlarda sevdiklerinden haber alabilmek için mücadele eden yarışmacılar, skor olarak adeta birbirini kovalayan bir grafik çizdi.

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Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması belli oldu mu?

SURVIVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımlarının baştan sona eşitliğe taşınan bir skor profiliyle oynadığı iletişim oyununda 9-9'luk eşitliğin sağlanmasının ardından oynanan ve kazananın ödülü kazanacağı yarışmada Sergen ile Aleyna Kalaycıoğlu arasındaki mücadelede saniye farkıyla kazanan Sergen oldu ve iletişim ödülü ünlüler takımının oldu.

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Survivor kim elendi? 13 Nisan 2021 Survivor bu hafta kim gitti? Exxen SMS sıralaması belli oldu mu?

SURVIVOR SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor 2021 son bölümde iletişim ödülünü ünlüler takımının kazanması ve aile ve sevdikleriyle görüşmelerinin ardından gecenin en önemli anlarına gelindi. Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik eleme konseyinde Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Survivor 14. Hafta SMS sonuçlarına göre gönüllüler takımı birincisi 1 ismi daha potaya gönderecek. 14. Hafta SMS birincisi belli olduğunda tüm detaylarıyla burada olacak.