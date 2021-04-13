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Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Eşi ve biyografisi...
Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin uzun süredir yayınlanan ve severek izlenen Güldür Güldür komedi programındaki tiyatrocuların gerçek hayatlarına dair bilgiler de merak konusu oluyor ve sorgulanıyor. Sevilen oyuncu Mehtap Yılmazkaya hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Eşi ve biyografisi...
Giriş Tarihi: 13.04.2021 20:54 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 20:54
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