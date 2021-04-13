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Haberler Galeri Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Eşi ve biyografisi...

Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Eşi ve biyografisi...

Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin uzun süredir yayınlanan ve severek izlenen Güldür Güldür komedi programındaki tiyatrocuların gerçek hayatlarına dair bilgiler de merak konusu oluyor ve sorgulanıyor. Sevilen oyuncu Mehtap Yılmazkaya hakkında araştırmalar hız kazandı. İşte, Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Eşi ve biyografisi...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 20:54 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 20:54
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Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Eşi ve biyografisi...

Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür şov programında skeçlerdeki başarısıyla biliniyor. Ekran başındakileri güldüren oyuncu, Güldür Güldür'de Mehtap karakteri ile sevenlerini ağırlıyor. İşte, Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Eşi ve biyografisi...

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Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Eşi ve biyografisi...

MELTEM YILMAZKAYA KİMDİR?

Yılmazkaya, 27 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri animatörlük yaptı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin iki yıllık eğitimine devam etti. Burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Sinema ve dizilerde oyunculuk yaptığı gibi bazı sanat okullarında drama dersleri vermektedir.

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Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Eşi ve biyografisi...

İlk olarak 2009 yılında Yetkin Dikinciler'in başrolde olduğu Aile Saadeti adlı dizide canlandırdığı Fitnat karakteri ile dikkatleri çeken Yılmazkaya, 2009 yılında Benim Annem Bir Melek adlı diziye Berivan karakteri ile dâhil oldu.

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Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Eşi ve biyografisi...

2010 yılında Şen Yuva adlı dizide ise Kadife karakterini canlandırdı. 2012 yılında başrollerde Metin Akpınar, Güven Kıraç, İpek Tuzcuoğlu, İclal Aydın'ın oynadığı Aşkın Hâlleri adlı dizide rol aldı. 2013 yılında Aldırma Gönül adlı dizide oynadı.

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Güldür Güldür Mehtap hamile mi? Meltem Yılmazkaya hamile mi? Eşi ve biyografisi...

Güldür Güldür adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Çağlar Çorumlu, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Alper Kul, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Onur Atilla, Onur Buldu, Özgün Aydın ile beraber oynayan oyuncu, 2016 yılında Kendime Yalanlar adlı single çıkartmıştır. Öte yandan evli veya hamile olduğuna dair bir detay bulunmuyor.