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Survivor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Takımlar için flaş karar! Herkes birbirine karışacak...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de heyecan fırtınası yaşanıyor. Bu hafta Hanzade yarışmaya veda eden isim oldu. Final haftasına kısa süre kala artık gerilimler su yüzüne çıkmaya başladı. Aleyna ve Poyraz arasında başlayan tartışma Ünlüler takımına sıçradı. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre takımlar kısa süre içinde karışacak. Konu hakkında Acun Ilıcalı'nın yapacağı açıklama bekleniyor.

Giriş Tarihi: 14.04.2021 01:24 Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 01:24
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Survivor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Takımlar için flaş karar! Herkes birbirine karışacak...

Survivor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Takımlar için flaş karar! Herkes birbirine karışacak. Survivor 2021'de tartışmaların yaşanması sonrasında yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında yaşanan gerilimler sonrasında sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre kısa süre sonra takımlar karışacak. Böylelikle yarışmanın heyecan seviyesi artırılmış olacak. Acun Medya tarafından konuyla ilgili açıklama gelmedi.

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Survivor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Takımlar için flaş karar! Herkes birbirine karışacak...

Survivor Türkiye 2021'de 13. hafta heyecanı eleme gecesi ile noktalanırken Survivor Ekstra masasına konuk olan Acun Ilıcalı, takımları karıştırabileceğini dile getirerek sosyal medya hesabından bir oylama yaptı.

Oylama sonucunda izleyiciler takımların karışması yönünde oy verdi. Takımların ne zaman karışacağına yönelik açıklama gelmedi. Geldiği anda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Survivor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Takımlar için flaş karar! Herkes birbirine karışacak...

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor Gönüllüler SMS birincisi: Aleyna Kalaycıoğlu

Aleyna'nın belirlediği eleme adayı: Dora

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Survivor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Takımlar için flaş karar! Herkes birbirine karışacak...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI:

Aleyna Çalışkan

Hanzade

Dora

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Survivor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Takımlar için flaş karar! Herkes birbirine karışacak...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

HANZADE OFLUOĞLU