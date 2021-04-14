Survivor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Takımlar için flaş karar! Herkes birbirine karışacak. Survivor 2021'de tartışmaların yaşanması sonrasında yaşanacak gelişmeler merak ediliyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında yaşanan gerilimler sonrasında sosyal medyada bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre kısa süre sonra takımlar karışacak. Böylelikle yarışmanın heyecan seviyesi artırılmış olacak. Acun Medya tarafından konuyla ilgili açıklama gelmedi.