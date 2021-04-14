HaberlerGaleriSurvivor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Takımlar için flaş karar! Herkes birbirine karışacak...
Survivor için iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Takımlar için flaş karar! Herkes birbirine karışacak...
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de heyecan fırtınası yaşanıyor. Bu hafta Hanzade yarışmaya veda eden isim oldu. Final haftasına kısa süre kala artık gerilimler su yüzüne çıkmaya başladı. Aleyna ve Poyraz arasında başlayan tartışma Ünlüler takımına sıçradı. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre takımlar kısa süre içinde karışacak. Konu hakkında Acun Ilıcalı'nın yapacağı açıklama bekleniyor.
Giriş Tarihi: 14.04.2021 01:24Güncelleme Tarihi: 14.04.2021 01:24