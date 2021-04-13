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Survivor İlayda çok sert konuştu! Takımlar darmaduman oldu! Artık yeniden birleşme zamanı...
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de fırtınalar kopmaya başladı. Gönüllüler takımında yaşanan kavgalar sonrasında olaylar patlak verdi. Bu kez Ünlüler takımında Batuhan ve İlayda arasında restler çekildi. Yarışma hayatı boyuncu sessiz kalan İlayda'nın tartışma sonrasında sarf ettiği sözler izleyenlerin ağızlarını açık bıraktı. Takım arkadaşları hakkında söylediği sözler ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 13.04.2021 18:01
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