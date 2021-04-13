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Survivor İlayda çok sert konuştu! Takımlar darmaduman oldu! Artık yeniden birleşme zamanı...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de fırtınalar kopmaya başladı. Gönüllüler takımında yaşanan kavgalar sonrasında olaylar patlak verdi. Bu kez Ünlüler takımında Batuhan ve İlayda arasında restler çekildi. Yarışma hayatı boyuncu sessiz kalan İlayda'nın tartışma sonrasında sarf ettiği sözler izleyenlerin ağızlarını açık bıraktı. Takım arkadaşları hakkında söylediği sözler ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 13.04.2021 18:01
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Survivor İlayda çok sert konuştu! Takımlar darmaduman oldu! Artık yeniden birleşme zamanı...

Survivor İlayda çok sert konuştu... Takımlar darmaduman oldu. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2021'de beklenmeyen gelişmeler yaşanıyor. Yarışmada uysal tavrıyla dikkat çeken İlayda Şeker'in yeni bölüm fragmanında gösterdiği tepki ağızları açık bıraktı. Batuhan ile tartışması sonrasında gösterdiği tepki merak uyandıran İlayda'nın kullandığı sözlerin nedeni merak ediliyor. Yaşanan gelişmeler sonrasında yeni bölümde yaşanacak gelişmeler merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor İlayda çok sert konuştu! Takımlar darmaduman oldu! Artık yeniden birleşme zamanı...

SALVOLAR BAŞLADI...

Survivor'da uysal karakteri ile dikkat çeken İlayda Şeker'in Batuhan Karacakaya hakkında söylediği sözler ağızları açık bıraktı. İletişim oyunu sırasında yaşanan tartışmanın ardından Batuhan'a, "Delikanlı ol" sözleri dikkat çeken İlayda'nın daha sonra söyledikleri eksik kalır gibi değildi.

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Survivor İlayda çok sert konuştu! Takımlar darmaduman oldu! Artık yeniden birleşme zamanı...

"DELİKANLI OL"

Yarışmanın takipçileri İlayda Şeker'in kullandığı sözler sonrasında yaşanacak gelişmeleri merak ediyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde bütün sırlar ortaya çıkacak.

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Survivor İlayda çok sert konuştu! Takımlar darmaduman oldu! Artık yeniden birleşme zamanı...

İLAYDA ŞEKER KİMDİR?

"Adım İlayda Şeker, 1994 Nevşehir doğumluyum. 18 yaşına kadar ailemle birlikte Nevşehir Ürgüp'te yaşadım. Ailem hala orda yaşıyor. Daha sonra Sakarya'da üniversiteyi kazandım. Okulumu bitirdikten sonra İstanbul'a dedemlerin yanına yerleştim. Şuan çalışmıyorum."

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Survivor İlayda çok sert konuştu! Takımlar darmaduman oldu! Artık yeniden birleşme zamanı...

"HİÇBİR OYUN OYNANMADAN NE KAZANILIR NE DE KAYBEDİLİR"

2021 Survivor yarışmacısı İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, 'Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor.