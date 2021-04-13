Survivor İlayda çok sert konuştu! Takımlar darmaduman oldu! Artık yeniden birleşme zamanı...

"HİÇBİR OYUN OYNANMADAN NE KAZANILIR NE DE KAYBEDİLİR"

2021 Survivor yarışmacısı İlayda Şeker, renkli bir kişiliği olduğunu ve sporcu kimliği olmadan da bir şey başarabileceğine inanan bir isim olduğunu vurguluyor. Survivor İlayda Şeker, 'Hiçbir oyun oynanmadan ne kazanılır ne de kaybedilir. Ben bu oyunu kaybetmeye değil, kazanmaya geliyorum' ifadelerini kullanıyor.