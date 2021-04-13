Masumlar Apartmanı Ege yaşı ile gündem oldu! Bakın Emir Özden kaç yaşındaymış

Masumlar Apartmanı'nda Ege karakterine hayat veren Emir Özden, performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Emir Özden, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de "Masumlar Apartmanı Ege yaşı" oldu. Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Emir Özden'in yaşını duyan çok şaşırdı.