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Masumlar Apartmanı Ege yaşı ile gündem oldu! Bakın Emir Özden kaç yaşındaymış

Masumlar Apartmanı'nda Ege karakterine hayat veren Emir Özden, performansıyla ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Emir Özden, özel hayatıyla mercek altına alındı. Hayatına dair araştırma yapan hayranlarının en çok merak ettiği sorulardan birisi de "Masumlar Apartmanı Ege yaşı" oldu. Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Emir Özden'in yaşını duyan çok şaşırdı.

Giriş Tarihi: 13.04.2021 17:45 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 17:45
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Masumlar Apartmanı Ege yaşı ile gündem oldu! Bakın Emir Özden kaç yaşındaymış

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Ege karakteriyle herkesi şaşırtan Emir Özden yaşıyla olay oldu. İşte Emir Özden başta olmak üzere ünlülerin yaşları…

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Masumlar Apartmanı Ege yaşı ile gündem oldu! Bakın Emir Özden kaç yaşındaymış

Hilal Altınbilek - 21 Ocak 1991

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Masumlar Apartmanı Ege yaşı ile gündem oldu! Bakın Emir Özden kaç yaşındaymış

Murat Ünalmış - 23 Nisan 1981

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Masumlar Apartmanı Ege yaşı ile gündem oldu! Bakın Emir Özden kaç yaşındaymış

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986

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Masumlar Apartmanı Ege yaşı ile gündem oldu! Bakın Emir Özden kaç yaşındaymış

Melis Sezen - 2 Ocak 1997