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Haberler Galeri Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 yayın akışı...

Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 yayın akışı...

Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümü için sorgulamalar arttı. Salı akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı merak ediliyor. İşte, Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 yayın akışı...

Giriş Tarihi: 13.04.2021 20:29
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Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 yayın akışı...

Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salı akşamlarının en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı için sorgulamalar hız kazandı. Dizinin yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 yayın akışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 yayın akışı...

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı normalde her hafta Salı günü saat 20:00 'da başlıyor. Fakat bugün yarım saat geç başlayacak. Yani Masumlar Apartmanı 13 Nisan Salı günü saat 20:30 'da yeni bölümüyle ekranlara gelecek.

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Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 yayın akışı...

MASUMLAR APARTMANI NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

TRT 1'de saat 18:30 'dan 20:30 'a kadar Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel programı yayınlanacak. Bundan dolayı da Masumlar Apartmanı yeni bölümü saat 20:30 'da ekranlara gelecektir.

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Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 yayın akışı...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

18:00 - Ana Haber18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel20:30 - Masumlar Apartmanı23:45 - Maveraya Yolculuk

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Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 yayın akışı...

MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI

Birkan Sokullu

- HanFarah Zeynep Abdullah

- İnciEzgi Mola

- SafiyeMerve Dizdar

- GülbenAlper Saldıran

- UygarMert Asutay