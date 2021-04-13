Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salı akşamlarının en çok takip edilen dizileri arasında yer alan Masumlar Apartmanı için sorgulamalar hız kazandı. Dizinin yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, Masumlar Apartmanı neden yok? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman? 13 Nisan TRT 1 yayın akışı...