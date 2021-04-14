La Casa De Papel'de bombalar patlıyor... La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı için araştırmalar hız kazandı. Dünya çapında en çok izlenen diziler arasında yer alan La Casa De Papel'in yeni sezonu için geri sayım başladı. Yeni sezonda İstanbul karakterinin dahil olacağı iddiası heyecan seviyesini artırdı. Dizinin yapımcıları ve oyuncuları tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix La Casa De Papel fragmanı...