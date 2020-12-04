SURVİVOR YENİ SEZON YARIŞMACILARI

Survivor 2021 kadrosu için de kesin bilgi bulunmuyor. İddialara göre, sakatlıklar edeniyle 2020 sezonuna veda eden Uğur Pektaş ile Hikmet Tuğsuz'un yeni sezonda olması bekleniyor. MasterChef'deki performansıyla dikkat çeken Celal Sarıgül'ün de yarışmada yer alamsı bekleniyor.