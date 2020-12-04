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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor için flaş isim: Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon yarışmacı kadrosu belli mi? Başvurular... Survivor için flaş isim: Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon yarışmacı kadrosu belli mi? Başvurular...
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların en çok takip edilen yarışma programları arasında yer alan Survivor'ın yeni sezon tarihi ve oyuncuları merak ediliyordu. Acun Ilıcalı ilk isimi sonunda açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Ilıcalı'nın yarışma tarihini açıklaması bekleniyor. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon yarışmacı kadrosu belli mi? Başvurular...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 21:39 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 21:50
Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon yarışmacı kadrosu belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'in ilk yarışmacısı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde MasterChef Türkiye 2020'de yarışan Celal Sarıgül'ün de Survivor kadrosuna katılacağı iddiaları gündeme gelmişti. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'in yarışmacı kadrosu ise merak edilmeye başlandı. İşte, Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor yeni sezon yarışmacı kadrosu belli mi? Başvurular...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor 2021'de yarışacak isimler merak edilirken Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın fotoğrafını "Issız adam, ıssız ada" notuyla paylaşan Ilıcalı'nın fotoğrafın üzerinde Survivor 2021 etiketini de eklemesi dikkat çekti. Issız Adam filmiyle şöhreti yakalayan oyuncu Cemal Hünal'ın Survivor'da nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Acun Ilıcalı'dan veya TV8 ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de 2021 Survivor yarışmasının 16 Ocak ya da 23 Ocak'ta başlaması bekleniyor.
SURVİVOR YENİ SEZON YARIŞMACILARI
Survivor 2021 kadrosu için de kesin bilgi bulunmuyor. İddialara göre, sakatlıklar edeniyle 2020 sezonuna veda eden Uğur Pektaş ile Hikmet Tuğsuz'un yeni sezonda olması bekleniyor. MasterChef'deki performansıyla dikkat çeken Celal Sarıgül'ün de yarışmada yer alamsı bekleniyor.
SURVİVOR 2021 YARIŞMACI KADROSU BELLİ OLDU MU?
Survivor 2021 kadrosunda olacak isimler için henüz resmi açıklama gelmedi. Sosyal medya dolaşan iddialara göre, Himket Tuğsuz, Turabi Çamkıran ve Uğur Pektaş'ın Survivor 2021 kadrosunda olacağı konuşuldu. Ancak bu iddialar henüz doğrulanmadı.