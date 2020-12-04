Ardından sözlerine, "Belirli bir dönem üniversite öğrencileri ile yurtta kalmaya başladım. Dört kişilik bir odaydı ve onlar birbirini tanıyordu. Beni pek sevmediler ve sürekli rahatsız ettiler. Böyle gitmeyeceğini düşündüm ve eve çıkma kararı aldım. İlk evim Şişli'de bir apartmanın dibiydi. Sonradan yapılmıştı ve bir oda, bir tuvalet bir de yatağı vardı. Evin en üst kısmında küçük bir pencere vardı. Zaten o da dışarıya değil apartmanın içine bakıyordu. Hep karanlıktı ve asla güneş vurmuyordu. Geçirdiğim zor zamanlar beni güçlendirdi. Güneşi her gördüğümde yeni bir umutla doldu içim. Beni buraya kadar getiren tek şey camı olmayan o evdi." devam eden Ayyüce Kamit yeniden izleyenlere duygusal anlar yaşattı.