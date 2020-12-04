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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Masterchef'te aşk iddiası ağızları açık bıraktı! Ayyüce Kamit her şeyi tek tek anlattı! "Çok güzel ilişkimiz..." Masterchef'te aşk iddiası ağızları açık bıraktı! Ayyüce Kamit her şeyi tek tek anlattı! "Çok güzel ilişkimiz..."
TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef'te finale kalan isimler belli olmaya başlıyor. İddialı isimlerin yarışmaya vede etmesiyle hangi isimin bayrağı göğüsleyeceği merak ediliyor. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu yarışma programı heyecanla takip ediliyor. Sevilen yarışmada her hafta yeni olaylar yaşanıyor. Daha önce elenen Ayyüce Kamit ile Emir arasında aşk yaşanıyor iddiası sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 20:48 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 21:04
İddialı isimlerin yer aldığı Masterchef'te her geçen gün yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Uğur Deniz Yılmaz'ın diskalifiye olmasının ardından şimdi de Ayyüce ve Emir arasında yaşanan aşk iddiası şaşkınlık yarattı. Geçtiğimiz hafta programa veda eden Ayyüce Kamit katıldığı programda iddalar hakkında son sözü söyledi. Ayyüce her şeyi tek tek anlattı. Hayat hikayesi ile milyonlarca kişiyi duygulandıran Ayyüce'nin söyledikleri yarışmanın hayranları tarafından merak ediliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR AYYÜCE AŞK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYDU
Geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Ayyüce, Uğur Kardaş'ın Youtube hesabında aşk iddialarına cevap verdi. Bilindiği üzere sosyal medyada Ayyüce ile Emir arasında aşk yaşandığı iddia edilmişti. Yarışmaya veda ettiği gün
"Bir sene boyunca penceresiz bir evde yaşamak zorunda kaldım" sözleri ile milyonlarca kişiye duygusal anlar yaşatan Ayyüce Kamit, o günlerini yeniden anlattı.
Kendisine sorulan "Emir yada Furkan ile aşk yaşadın mı?" sorunun cevabı ise merak ediliyordu. Ayyüce,
"Bu durum beni çok sinirlendirdi. Bizler oraya yarışmak için gittik. Tek bir amacımız vardı o da birinci olmak. Hepimizin aynı ortamda olması söylentileri bu yöne çekiyor. Emir'le beraber bir ay aynı restoranda çalıştık ve yarışmaya birlikte başvuru yapmayı düşündük. Daha sonra birbirimizden haberimiz yoktu ve seçmelerde karşı karşıya geldik. Emir'le çok güzel bir ilişkimiz var ama asla sevgili değiliz. Aynı durum Furkan içinde geçerli ve onunla da aşk yaşamadım." sözlerini dile getirerek çıkan iddiaların doğru olmadığını belirtti.
Ayyüce Kamit yaşadığı olaylar hakkında,
"Sakarya'dan İstanbul'a geldiğimde pekte iyi bir bütçem yoktu. Hatta cebimde beş kuruş param dahi yoktu. Aşçı olmayı çok istiyordum. Bazı insanlar, "paran yoksa nasıl özel okulda ders alabildin?" diye sorular soruyor. Babam benim iyi yerlere gelebilmem için kredi çekti. Babama hayatım boyunca sürekli benim yanımda olamayacağını ve bu yolda hep yürümem gerektiğini dile getirdim. Ardından okulun belirlediği bir yerde staja başladım. Staj zamanımda iş teklifi aldım. 1.700 TL ile ilk işime başladım. Sektörde henüz çok yeni olduğum için kabul ettim. Tek amacım İstanbul'da kalmak ve bu sektörde olmaktı." sözlerini dile getirdi.
Ardından sözlerine,
"Belirli bir dönem üniversite öğrencileri ile yurtta kalmaya başladım. Dört kişilik bir odaydı ve onlar birbirini tanıyordu. Beni pek sevmediler ve sürekli rahatsız ettiler. Böyle gitmeyeceğini düşündüm ve eve çıkma kararı aldım. İlk evim Şişli'de bir apartmanın dibiydi. Sonradan yapılmıştı ve bir oda, bir tuvalet bir de yatağı vardı. Evin en üst kısmında küçük bir pencere vardı. Zaten o da dışarıya değil apartmanın içine bakıyordu. Hep karanlıktı ve asla güneş vurmuyordu. Geçirdiğim zor zamanlar beni güçlendirdi. Güneşi her gördüğümde yeni bir umutla doldu içim. Beni buraya kadar getiren tek şey camı olmayan o evdi." devam eden Ayyüce Kamit yeniden izleyenlere duygusal anlar yaşattı.