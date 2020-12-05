Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik eski haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti!

Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Boncuk karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Burcu Biricik'in eski hali görenleri şaşırttı. Söz konusu fotoğrafın yıllar içindeki değişimden ibaret olduğunu belirten Burcu Biricik ile birlikte birçok ünlü ismin değişimleri merak konusu oldu. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...