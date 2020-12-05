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Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik eski haliyle şoke etti! Değişimi pes dedirtti!
Kırmızı Oda'da canlandırdığı Boncuk karakteriyle ekranlara gelen Burcu Biricik adından söz ettirdi. Gösterdiği performans ile izleyicileri etkileyen Burcu Biricik, sosyal medyada mercek altına alındı. Yıllar içinde yaşadığı değişim nedeniyle estetik yaptırdığı iddia edilen Burcu Biricik'in eski hali görenleri şoke etti.
Giriş Tarihi: 05.12.2020 08:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 08:36
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