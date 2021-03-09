Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Survivor fragmanında skandal gelişme! İşler çığırından çıkıyor! Survivor Çağrı diskalifiye olacak mı? Survivor fragmanında skandal gelişme! İşler çığırından çıkıyor! Survivor Çağrı diskalifiye olacak mı?
Survivor 2021 yarışmasında yaşanan gelişme izleyicileri şok etti. Yeni bölüm fragmanında Ünlüler takımında Çağrı'nın sunucu Murat Ceylan'a sarf ettiği sözler ve üzerine doğru koşması büyük şaşkınlıkla takip edildi. Arkadaşlarının zorla sakinleştirdiği isim için alınacak karar merak ediliyor. Acun Ilıcalı'nın konseyde söylediği sözler karşısında Çağrı'nın göz yaşlarına boğulduğu görülüyor. Yarışmanın takipçileri alınacak kararları yakından takip ediyor.
Giriş Tarihi: 09.03.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021 16:33
Survivor fragmanında skandal gelişme! İşler çığırından çıkıyor! Survivor Çağrı diskalifiye olacak mı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Survivor 2021'de yaşanan gelişmeler büyük merakla takip ediliyor. Yeni bölüm fragmanında Murat Ceylan ve Çağrı Atakan arasında yaşanan tartışma sonrasında alınacak kararlar bekleniyor. Ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın resti ile karşılaşan Çağrı'nın kararı merak ediliyor. Acun Ilıcalı tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor yeni bölümünde Gönüllüler ve Ünlüler takımı iletişim oyunu için karşı karşıya geliyor. Her geçen gün ada şartlarının zorlaştığı Survivor'ın olaylı yarışmacılarından Çağrı, bu kez Steven ile tartışma yaşıyor. Yarışmada Steven ile kavga eden ve üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı takım arkadaşları zor engelliyor. 'Özür dileyecek' diye bağıran Çağrı araya giren Murat Ceylan'a da sinirleniyor.
Sunucu Murat Ceylan'ın olaya müdahalede bulunması ve 'Çağrı yeter' demesiyle iyice sinirlenen ve kendine hakim olamayan Çağrı adeta deliye dönüyor ve ünlü sunucuya 'Ne yeter lan sana ne?' sözleriyle beklenmedik bir tepki veriyor. Ünlüler takımının bir diğer yarışmacısı Öykü'nün "Yapma bitireceksin. Yapma" sözleri ile o anlarda yaşanan gerginliği gözler önüne seriyor.
Survivor'da yaşanan olayın ardından Acun Ilıcalı acil durum konseyi kararı veriyor. Konseyde oldukça gergin olduğu görülen Ilıcalı, sunucu Murat Ceylan'a bağıran ve üzerine yürüyen Çağrı Atakan'ın kendi isteğiyle ayrılmasını isteyerek bir ilke imza atıyor. Yarışmacının kendi isteğiyle ayrılmasını isteyen Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum" diyor.
Acun Ilıcalı'nın açıklaması ardından yarışmacılar büyük bir şok yaşarken Çağrı Atakan, gözyaşlarına boğuluyor. Çağrı Atakan'ın Survivor 2021'den diskalifiye olup olmayacağı ise 9 Mart Salı günü ekrana gelecek olan yeni bölümde ortaya çıkacak.