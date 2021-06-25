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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı yıllar sonra görüntülendi! Son hali görenleri şaşırttı

Türk dizi tarihinin en büyük efsanelerinden Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak hiç şüphesiz milyonların hafızalarında tazeliğini koruyor. Erhan Ufak son haliyle sosyal medyanın gündemine geldi. Şu aralar ekranlardan uzak eşi ve çocuklarıyla mütevazı bir yaşam süren Güllü Erhan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Erhan Ufak'ın son hali...

Giriş Tarihi: 25.06.2021 04:37 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 04:39
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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı yıllar sonra görüntülendi! Son hali görenleri şaşırttı

9 sezon devam eden Kurtlar Vadisi milyonları ekran başına kilitlemişti. Dizide soluksuz olarak yıllarca oynayan Erhan Ufak, en dikkat çekici isimlerden biriydi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı yıllar sonra görüntülendi! Son hali görenleri şaşırttı

Kurtlar Vadisi markasıyla anılan Güllü Erhan şimdilerde kameralardan uzak bir hayat sürdürüyor.

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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı yıllar sonra görüntülendi! Son hali görenleri şaşırttı

5 Mayıs 1978, Elazığ doğumlu oyuncu Erhan Ufak, Kurtlar Vadisi serisinde canlandırmış olduğu Erhan Ufuk karakteriyle tanınmıştı. Karakterle efsaneleşen oyuncu sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı yıllar sonra görüntülendi! Son hali görenleri şaşırttı

2015 senesinde Süreyya Kul ile evlenen Ufak'ın Mehmet Can ve Mirau adında iki çocuğu bulunuyor.

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Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı yıllar sonra görüntülendi! Son hali görenleri şaşırttı

Çocuklarıyla mutlu ve keyifli anlarını sosyal medya üzerinden paylaşan Ufak'ın takipçileri de paylaşımlarına yoğun ilgi gösteriyor.