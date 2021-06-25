Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı yıllar sonra görüntülendi! Son hali görenleri şaşırttı

Türk dizi tarihinin en büyük efsanelerinden Kurtlar Vadisi'nin Güllü Erhan'ı Erhan Ufak hiç şüphesiz milyonların hafızalarında tazeliğini koruyor. Erhan Ufak son haliyle sosyal medyanın gündemine geldi. Şu aralar ekranlardan uzak eşi ve çocuklarıyla mütevazı bir yaşam süren Güllü Erhan'ın son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Erhan Ufak'ın son hali...

Giriş Tarihi: 25.06.2021 04:37 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 04:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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