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Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir sorusuna yarışmanın takipçileri yanıt arıyor. 2020 Survivor sezonu heyecanı başlıyor. Yarışmanın Ünlüler takımında dikkat çeken isimlerden birisi olan Elif Yıldırım Gören güzelliğiyle de büyülüyor. Peki, Survivor Elif kimdir? İşte, 2020 Survivor yarışmacısı Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.02.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 17:57
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Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir? 2020 Survivor'da yeni sezon heyecanı başladı. Survivor Elif kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Yeni sezonuyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek Survivor'ın yarışmacıları da dikkat çekiyor. Güzelliğiyle ekranlarda yer alan Survivor Elif kimdir sorusunun yanıtı merak edildi. İşte, Survivor Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilen bilgiler!

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Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur.

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Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?

1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

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Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

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Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?
Survivor Elif kimdir? Survivor Ünlüler Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında, nereli?