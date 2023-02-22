Farah Zeynep Abdullah’ın hadsiz sözlerine sosyal medyada tepki yağdı! "Ekranda görmek istemiyoruz"

Tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken Farah Zeynep Abdullah paylaşımıyla çizgiyi fena aştı. Attığı "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum artık yeter" tweeti ile tepkilerin hedefi oldu. Abdullah'a sosyal medya üzerinden haddini bildiren kullanıcılar arasında ünlü isimler de vardı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın çirkin yorumuna gelen tepkilerden bazıları...