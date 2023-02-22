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Farah Zeynep Abdullah’ın hadsiz sözlerine sosyal medyada tepki yağdı! "Ekranda görmek istemiyoruz"

Tüm Türkiye depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek olurken Farah Zeynep Abdullah paylaşımıyla çizgiyi fena aştı. Attığı "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum artık yeter" tweeti ile tepkilerin hedefi oldu. Abdullah'a sosyal medya üzerinden haddini bildiren kullanıcılar arasında ünlü isimler de vardı. İşte Farah Zeynep Abdullah'ın çirkin yorumuna gelen tepkilerden bazıları...

Giriş Tarihi: 22.02.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 16:40
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Farah Zeynep Abdullah’ın hadsiz sözlerine sosyal medyada tepki yağdı! Ekranda görmek istemiyoruz

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki topladı. Türkiye Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen depremlerle derinden sarsılırken, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın çirkin yorumu sosyal medyada yankı uyandırdı.

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Farah Zeynep Abdullah’ın hadsiz sözlerine sosyal medyada tepki yağdı! Ekranda görmek istemiyoruz

Zaman zaman sosyal medya üzerinden girdiği polemiklerle adından söz ettiren Farah Zeynep Abdullah bu defa haddini aştı.

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Farah Zeynep Abdullah’ın hadsiz sözlerine sosyal medyada tepki yağdı! Ekranda görmek istemiyoruz

Konuşulmak adına çirkin çıkışlarda bulunmaktan çekinmeyen Farah Zeynep Abdullah son olarak attığı "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede görmek istemiyorum artık yeter" tweeti ile tepkilerin hedefi oldu.

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Farah Zeynep Abdullah’ın hadsiz sözlerine sosyal medyada tepki yağdı! Ekranda görmek istemiyoruz

Abdullah'ın, "Devlet ve Allah kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter" ifadeleriyle attığı tweete binlerce kişi, "Allah yar, devlet var olsun. Allah devletimizin yardımcısı olsun. Allah devletimizi korusun. Allah devletimize zeval vermesin" gibi dualar ederek cevap verdi.

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Farah Zeynep Abdullah’ın hadsiz sözlerine sosyal medyada tepki yağdı! Ekranda görmek istemiyoruz

İşte Farah Zeynep Abdullah'ın çirkin yorumuna gelen tepkilerden bazıları...