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Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi nedir?
Sosyal medya fenomeni Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi genç fenomenin takipçileri tarafından sorgulanıyor. "Tik Tok" isimli uygulamada çektiği videolarla kısa sürede ünlenen ve binlerce takipçi kazanan Ares Özdemir'den kötü haber geldi. Genç fenomenin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Peki, Ares Özdemir nasıl öldü? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 16.02.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 17:35
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