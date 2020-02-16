16 Şubat 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi nedir?

Sosyal medya fenomeni Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi genç fenomenin takipçileri tarafından sorgulanıyor. "Tik Tok" isimli uygulamada çektiği videolarla kısa sürede ünlenen ve binlerce takipçi kazanan Ares Özdemir'den kötü haber geldi. Genç fenomenin beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı. Peki, Ares Özdemir nasıl öldü? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.02.2020 17:34 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 17:35
  • 1
  • 12
Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi nedir?

Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi gündeme oturdu. Sosyal medyada çektiği videolarla bilinen ve sosyal medya fenomeni olarak tanınan Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti. "Sosyal medya fenomeni" olduğu belirtilen Özdemir'in, çektiği videoları "Ares" ismiyle sosyal medyadan paylaştığı öğrenilmişti.

  • 2
  • 12
Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi nedir?

ARES ÖZDEMİR NASIL ÖLDÜ?

Antalya'da, H.E. (14) adlı kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla babası V.E. ile erkek kardeşi K.E. tarafından dövülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in (18), yoğun bakım servisinde beyin ölümü gerçekleşti.

  • 3
  • 12
Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi nedir?

Olay, 4 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında, Antalya merkezde meydana geldi. Sosyal medyada 'Ares' ismiyle fenomen olan Şehmuz Özdemir, Konyaaltı Sahili'ndeki kafede kendisiyle reklam anlaşması yapmak isteyen V.E. ve oğlu K.E. ile buluştu.

  • 4
  • 12
Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi nedir?

Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı.

  • 5
  • 12
Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi nedir?

Özdemir, aldığı darbeler sonucu bayılırken, V.E. ve K.E. ise olay yerinden kaçtı. Özdemir, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakımda tedaviye alındı.