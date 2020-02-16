Ares Özdemir nasıl öldü? Ares Özdemir ölüm sebebi nedir?

Bir süre burada oturan üçlü, daha sonra otomobille ayrılarak, Kepez ilçesindeki ormanlık alana gitti. V.E., ormanlık alana geldiklerinde Şehmuz Özdemir'i, kızı H.E.'yi 2 yıl önce taciz ettiği ve uygunsuz görüntülerini çektiği iddiasıyla oğlu K.E. ile birlikte dövmeye başladı.