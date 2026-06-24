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80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

TÜRGEV, 30. kuruluş yıl dönümünü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen anlamlı gece; sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi. Vakfın 30 yıllık eğitim yolculuğuna vurgu yapılan etkinlikte, Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesindeki genç kızlardan oluşan orkestranın performansı davetlilerden tam not aldı.

80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi 1

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 30. kuruluş yıl dönümünü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen özel bir törenle kutladı.

80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi 2

Programda, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da yer aldı. Türkiye'nin genç kızlarına eğitim yolculuklarında rehberlik eden vakfın bu anlamlı gecesine, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.

80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi 3

GECEYE KATILANLAR

Türkiye'nin önde gelen isimlerinin gençlerin heyecanına ortak olduğu davette; Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Muazzez Ersoy, Melihat Gülses, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü gibi isimler yer aldı.

Ayrıca oyuncular Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy, Aslıhan Güner ile eşi Mert Kılıç, İsmail Ege Şaşmaz, Cengiz Coşkun ile Aslı Hünel ve kardeşi Saruhan Hünel'in yanı sıra eski milli futbolcu Mehmet Topal da geceye katılarak genç kızların eğitimine verilen desteğe vurgu yaptı.

80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi 4

GİF ORKESTRASI'NDAN UNUTULMAZ PERFORMANS

Gecenin en dikkat çeken ve ayakta alkışlanan anlarından biri, Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde eğitim alan genç kızlardan oluşan GİF Orkestrası'nın performansı oldu. Genç müzisyenlerin sahnedeki özgüvenleri ve sergiledikleri başarılı performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi 5

ÜNLÜ İSİMLERDEN TÜRGEV'E ÖVGÜ

Davete katılan ünlü isimler, TÜRGEV'in 30 yıllık geçmişinde 80 bini aşkın öğrencinin hayatına dokunmuş olmasının önemine vurgu yaptı.

80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi 6

Sinan Akçıl: "Müthiş bir oluşum. Gençlerin yanında oldukları için iyi ki TÜRGEV var diyorum. Nice 30 yıllara. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık"

80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi 7

İsmail Ege Şaşmaz: "Geleceğimize vizyon katan projeleri görmek büyük gurur. Nice 100, 300, 500 yıllara."

80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi 8

"TÜRGEV VARSA GELECEĞİMİZ ÇOK DAHA GÜZEL"

Aslı Hünel, genç kızların eğitimine verilen desteğin önemine dikkat çekerek, "Daha çok kızımız okusun, ihtiyacı olan gençlerimize destek olalım diye hep birlikte çalışmalıyız. Bugün 80 binden fazla öğrencinin hayatına dokunulmuş. TÜRGEV varsa geleceğimiz çok daha güzel. Hiçbir başarı tesadüf değil" diye konuştu.

Saruhan Hünel ise kız çocuklarının toplumdaki rolüne vurgu yaparak, "Kız çocukları dünyayı kurtaracak. TÜRGEV de genç kızlara yuva oluyor, onlara yol arkadaşlığı yapıyor" dedi.

80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi 9

"DESTEK OLMAYI BİR VAZİFE GÖRÜYORUM"

Aslıhan Güner, GİF bünyesinde ortaya çıkan eserlerden çok etkilendiğini belirterek, "Kızlarımızın eserlerini inceledim. Hepsine bayıldım. Kadınlarımız ve kızlarımız için yapılan her projeye destek olmayı bir vazife görüyorum" dedi.

Eşi Mert Kılıç ise, "Bir öğrenci öz ailesinden ayrıldığında yeniden bir aileye ihtiyaç duyuyor. TÜRGEV'in de bunu sağladığını düşünüyorum" sözleriyle duygularını paylaştı.

80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi 10

Bekir Aksoy: "Kız çocuklarımıza yapılan yol arkadaşlığı, ülkemizin geleceğine yapılmış en büyük yatırımdır."

Cengiz Coşkun: "TÜRGEV'in, gelecekte de vatana ve millete faydalı olacak gençleri dünyaya kazandırmaya devam edeceğine inanıyorum."

80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi 11

80 BİN GENCE DESTEK OLDU

Gecede TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz da davetlilerle yakından ilgilendi. TÜRGEV, 30 yılda 80 bin 871 öğrenciye yurt hizmeti sunarken, 40 bini aşkın mezun verdi.

Bugün 9 ilde bulunan 24 yurdunda 6 bin 300'ün üzerinde öğrenciye ev sahipliği yapan vakıf, burs programlarından kültür-sanat çalışmalarına kadar birçok alanda genç kızların gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

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