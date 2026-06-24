80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi
TÜRGEV, 30. kuruluş yıl dönümünü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir törenle kutladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşen anlamlı gece; sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda ünlü ismi bir araya getirdi. Vakfın 30 yıllık eğitim yolculuğuna vurgu yapılan etkinlikte, Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesindeki genç kızlardan oluşan orkestranın performansı davetlilerden tam not aldı.
Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), 30. kuruluş yıl dönümünü Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen özel bir törenle kutladı.
Programda, TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan da yer aldı. Türkiye'nin genç kızlarına eğitim yolculuklarında rehberlik eden vakfın bu anlamlı gecesine, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda tanınmış isim katıldı.
GECEYE KATILANLAR
Türkiye'nin önde gelen isimlerinin gençlerin heyecanına ortak olduğu davette; Orhan Gencebay ve eşi Sevim Emre, Muazzez Ersoy, Melihat Gülses, Yavuz Bingöl, Sinan Akçıl, İpek Açar ve eşi Alper Kömürcü gibi isimler yer aldı.
Ayrıca oyuncular Bekir Aksoy ve eşi Nazife Aksoy, Aslıhan Güner ile eşi Mert Kılıç, İsmail Ege Şaşmaz, Cengiz Coşkun ile Aslı Hünel ve kardeşi Saruhan Hünel'in yanı sıra eski milli futbolcu Mehmet Topal da geceye katılarak genç kızların eğitimine verilen desteğe vurgu yaptı.
GİF ORKESTRASI'NDAN UNUTULMAZ PERFORMANS
Gecenin en dikkat çeken ve ayakta alkışlanan anlarından biri, Güzel İşler Fabrikası (GİF) bünyesinde eğitim alan genç kızlardan oluşan GİF Orkestrası'nın performansı oldu. Genç müzisyenlerin sahnedeki özgüvenleri ve sergiledikleri başarılı performans, izleyicilerden büyük beğeni topladı.
ÜNLÜ İSİMLERDEN TÜRGEV'E ÖVGÜ
Davete katılan ünlü isimler, TÜRGEV'in 30 yıllık geçmişinde 80 bini aşkın öğrencinin hayatına dokunmuş olmasının önemine vurgu yaptı.