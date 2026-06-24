80 bin gence destek oldu! TÜRGEV’in 30. yılında yıldızlar geçidi

Sinan Akçıl: "Müthiş bir oluşum. Gençlerin yanında oldukları için iyi ki TÜRGEV var diyorum. Nice 30 yıllara. Emeği geçen herkesin yüreğine sağlık"

"TÜRGEV VARSA GELECEĞİMİZ ÇOK DAHA GÜZEL"

Aslı Hünel, genç kızların eğitimine verilen desteğin önemine dikkat çekerek, "Daha çok kızımız okusun, ihtiyacı olan gençlerimize destek olalım diye hep birlikte çalışmalıyız. Bugün 80 binden fazla öğrencinin hayatına dokunulmuş. TÜRGEV varsa geleceğimiz çok daha güzel. Hiçbir başarı tesadüf değil" diye konuştu.

Saruhan Hünel ise kız çocuklarının toplumdaki rolüne vurgu yaparak, "Kız çocukları dünyayı kurtaracak. TÜRGEV de genç kızlara yuva oluyor, onlara yol arkadaşlığı yapıyor" dedi.