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Survivor çekimleri nedeniyle Dominik’te bulunan Acun Ilıcalı’dan corona virüs açıklaması
Survivor 2020 çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, yarışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Survivor Ekstra programına telefonla bağlanan Ilıcalı, koronavirüs salgınına karşı çekim alanlarında önlemler aldıklarını söylerken Dominik'te bu salgına dair son durum hakkında da bilgi verdi.
Giriş Tarihi: 01.04.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 13:14
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