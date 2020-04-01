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Survivor çekimleri nedeniyle Dominik’te bulunan Acun Ilıcalı’dan corona virüs açıklaması

Survivor 2020 çekimleri nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, yarışmayla ilgili açıklamalarda bulundu. Survivor Ekstra programına telefonla bağlanan Ilıcalı, koronavirüs salgınına karşı çekim alanlarında önlemler aldıklarını söylerken Dominik'te bu salgına dair son durum hakkında da bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 01.04.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 13:14
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Survivor çekimleri nedeniyle Dominik’te bulunan Acun Ilıcalı’dan corona virüs açıklaması

Survivor 2020 Ekstra canlı yayınına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı corona virüs salgını ve çekimler için aldıkları önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Corona salgını nedeniyle ülkemizde ve diğer ülkeler arasındaki farklılıklara değinen Acun Ilıcalı, Dominik'te bu salgına dair son durum hakkında da bilgi verdi.

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Survivor çekimleri nedeniyle Dominik’te bulunan Acun Ilıcalı’dan corona virüs açıklaması

KARANTİNA KURALINA UYULDU

Dominik'te Survivor çekimlerinin dışarıya giriş çıkışlara kapalı güvenli bir alanda yapıldığını ifade eden Ilıcalı, yurt dışından gelenlerin ise 14 gün karantina altında tutulduklarını açıkladı.

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Survivor çekimleri nedeniyle Dominik’te bulunan Acun Ilıcalı’dan corona virüs açıklaması

Corona virüsüne karşı yapım olarak önlemlerini aldıklarını belirten Acun Ilıcalı şunları söyledi:

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Survivor çekimleri nedeniyle Dominik’te bulunan Acun Ilıcalı’dan corona virüs açıklaması

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

"Survivor çekimleri için Dominik'te belli bir alanda yaşıyoruz. Bizim bulunduğumuz alanda salgın şu anda yok. Biz özel bir alandayız. Burası milli park alanı, dışarıdan ve içeriden giriş yok.

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Survivor çekimleri nedeniyle Dominik’te bulunan Acun Ilıcalı’dan corona virüs açıklaması

Bizim bulunduğumuz bölgeye iki güvenlik alanından geçerek ancak girip çıkılabiliyor. Bildiğimiz kadarıyla virüs taşımıyoruz. Son derece dikkatliyiz ve bütün önlemleri aldık.