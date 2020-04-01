Survivor çekimleri nedeniyle Dominik’te bulunan Acun Ilıcalı’dan corona virüs açıklaması

Survivor 2020 Ekstra canlı yayınına telefonla bağlanan Acun Ilıcalı corona virüs salgını ve çekimler için aldıkları önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Corona salgını nedeniyle ülkemizde ve diğer ülkeler arasındaki farklılıklara değinen Acun Ilıcalı, Dominik'te bu salgına dair son durum hakkında da bilgi verdi.

