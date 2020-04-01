Sefirin Kızı Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

Bu sezonun en çok izlenen yapımlarından olan Sefirin Kızı 15. bölüm ile Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı son bölümü ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı.

