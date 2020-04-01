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Sefirin Kızı Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz karakteriyle bu sezona damgasını vuran Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı 15. bölümü ile ekranlara gelmesinin ardından Kaygılaroğlu paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Uraz Kaygılaroğlu, yayınlanan bölüm sonrası Instagram hesabından seyirciye veda etti. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun veda paylaşımı...
Giriş Tarihi: 01.04.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 12:32
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