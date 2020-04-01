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Sefirin Kızı Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Gediz karakteriyle bu sezona damgasını vuran Uraz Kaygılaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı 15. bölümü ile ekranlara gelmesinin ardından Kaygılaroğlu paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Uraz Kaygılaroğlu, yayınlanan bölüm sonrası Instagram hesabından seyirciye veda etti. İşte Uraz Kaygılaroğlu'nun veda paylaşımı...

Giriş Tarihi: 01.04.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 12:32
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Sefirin Kızı Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

Bu sezonun en çok izlenen yapımlarından olan Sefirin Kızı 15. bölüm ile Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Engin Akyürek ve Neslihan Atagül'ün yer aldığı Sefirin Kızı son bölümü ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yerini aldı.

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Sefirin Kızı Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

Sefirin Kızı oyuncu kadrosu ile dikkat çekerken dizide Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu sosyal medyada yaptığı son paylaşım ile hayranlarını üzdü.

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Sefirin Kızı Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

Pazartesi günü son kez izleyicileriyle buluşan dizi, ekran macerasına ara verdi. Türkiye'yi de etkisi altına koronavirüs nedeniyle dizi setleri bir bir durdu ve dizilerin yeni bölümleri çekilmedi.

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Sefirin Kızı Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

Bu nedenle Uraz Kaygılaroğlu Sefirin Kızı'nın setine ara verilmesinden dolayı bir veda mesajı paylaştı. Ancak takipçilerinin düşündüğü gibi diziye veda etmedi.

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Sefirin Kızı Gediz’i Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya paylaşımıyla veda etti!

Uraz Kaygılaroğlu paylaşımına "Bu musibet bitince görüşürüz. Kaçtık biz. Hadi eyvallah..." notunu düştü.