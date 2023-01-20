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Haberler Galeri Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI!

Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI!

Survivor 2023 sezonu geçtiğimiz günler başladı. Bu sezon ünlüler, gönüllüler ve fenomenler formatıyla yayınlanan Survivor yarışmasının bu akşam olup olmadığı sorgulanmaya başladı. TV8 20 Ocak 2023 yayın akışını görenler, "Survivor bugün varmı, neden yok?" sorulara yanıt aramaya başladı.İşte, Survivor'un yeni bölüm tarihi...

Giriş Tarihi: 20.01.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 13:21
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Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI!

Yeni sezonu 15 Ocak tarihinde başlayan Survivor yarışması, her sene olduğu gibi bu sene de ilgi odağı oldu. Mücadele ve tartışmaların yaşanacağı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak edildi. İzleyiciler, "Survivor bugün var mı yok mu, neden yok" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 20 Ocak TV8 yayın akışı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI!

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Survivor bu akşam TV8 yayın akışında yer almıyor. Bu akşam saat 19.15'te Recep İvedik 6 filmi, saat 21.30'da da Sıfırıncı Gün Kolaj bölümü yayınlacak.

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Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI!

20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI!

11.15 Doya Doya Moda

12.45 Canım Annem

13.45 Survivor Panaroma

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

19.15 Recep İvedik 6

21.30 Sıfırıncı Gün / Kolaj bölüm

01.30 Tuzak

01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:30 Doya Doya Moda

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Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI!

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

20 Ocak Cuma TV8 yayın akışına göre, Survivor 2023 yeni bölüm bu akşam ekranlara gelmeyecek. Onun yerine yerli sinema filmi yayımlanacak. Yarışmanın yeni bölümü 21 Ocak Cumartesi günü yayında olacak.

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Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI!

SURVİVOR 19 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ 23.15'TE BAŞLADI!

Survivor yeni bölüm, Tuzak adlı dizinin hemen ardından ekrana gelecek. 4. bölüm saat 23.15'te izleyicisiyle buluştu.