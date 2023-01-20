Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI!

Yeni sezonu 15 Ocak tarihinde başlayan Survivor yarışması, her sene olduğu gibi bu sene de ilgi odağı oldu. Mücadele ve tartışmaların yaşanacağı yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği merak edildi. İzleyiciler, "Survivor bugün var mı yok mu, neden yok" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 20 Ocak TV8 yayın akışı...