20 Ocak 2023, Cuma
Survivor bugün var mı, neden yok? Survivor 2023 yeni bölüm ne zaman? 20 OCAK TV8 YAYIN AKIŞI!
Survivor 2023 sezonu geçtiğimiz günler başladı. Bu sezon ünlüler, gönüllüler ve fenomenler formatıyla yayınlanan Survivor yarışmasının bu akşam olup olmadığı sorgulanmaya başladı. TV8 20 Ocak 2023 yayın akışını görenler, "Survivor bugün varmı, neden yok?" sorulara yanıt aramaya başladı.İşte, Survivor'un yeni bölüm tarihi...
Giriş Tarihi: 20.01.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 13:21
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