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Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, ilk bölümüyle izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Dramatik konusuyla dikkat çeken dizide Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, "Ateş Kuşları Gülayşe kimdir?", "İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı?" İşte, güzel oyuncu hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 20.01.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 16:43
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Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Sezona iddialı giriş yapan Ateş Kuşları dizisi, ilk bölümüyle milyonları ekranlara kilitlemeyi başardı. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı Ateş Kuşları'nda Gülayşe rolüne hayat veren İlayda Alişan'ın gerçek hayatı da merak konusu oldu. Peki,"Ateş Kuşları Gülayşe kimdir?", İşte, dizide Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın hayatı...

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Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

ATEŞ KUŞLARI GÜLAYŞE KİMDİR?

Eyüboğlu konağının kayıp bebeği, Ateş Kuşları'nın en küçük üyesi… Bir gece bir kadın tarafından sokağa atılan Gülayşe'yi "Köksüzler" çöpte bulup büyütür. Anasını Mercan babasını Ali bilir. Zıpkın, Kara ve Sabit de abileri olur.

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Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 26 yaşındaki İlayda Alişan, anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur.

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Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.

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Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

İLAYDA ALİŞAN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başlayan Alişan, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı.