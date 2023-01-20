20 Ocak 2023, Cuma
Ateş Kuşları Gülayşe kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
ATV ekranlarının yeni dizisi Ateş Kuşları, ilk bölümüyle izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Dramatik konusuyla dikkat çeken dizide Gülayşe karakterine hayat veren İlayda Alişan'nın hayatı merak konusu oldu. Peki, "Ateş Kuşları Gülayşe kimdir?", "İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı?" İşte, güzel oyuncu hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.01.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 16:43
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