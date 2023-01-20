Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Seyran ve Ferit aşkında Kılıçlar çekildi!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 18. bölümüyle 20 Ocak Cuma günü izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde Seyran ve Ferit arasındaki Efe Han gerilimi daha da artacak. Orhan'la ilişkisi olan İfakat ise gerçekleri Halis Ağa'nın duymasından endişelenmektedir. Peki Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta?