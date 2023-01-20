HaberlerGaleriYalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Seyran ve Ferit aşkında Kılıçlar çekildi!
Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Seyran ve Ferit aşkında Kılıçlar çekildi!
Yalı Çapkını 18. bölüm ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı araştırılıyor. Fenomen dizi Yalı Çapkını 20 Ocak Cuma günü Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölüme saatler kala dizinin hayranları yeni bölüm detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? İfakat ile Orhan'ın ilişkisi ortaya çıkacak mı?