20 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Seyran ve Ferit aşkında Kılıçlar çekildi!

Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Seyran ve Ferit aşkında Kılıçlar çekildi!

Yalı Çapkını 18. bölüm ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı araştırılıyor. Fenomen dizi Yalı Çapkını 20 Ocak Cuma günü Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölüme saatler kala dizinin hayranları yeni bölüm detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Peki Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? İfakat ile Orhan'ın ilişkisi ortaya çıkacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.01.2023 12:43
  • 1
  • 10
Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Seyran ve Ferit aşkında Kılıçlar çekildi!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını 18. bölümüyle 20 Ocak Cuma günü izleyicisiyle buluşacak. Yeni bölümde Seyran ve Ferit arasındaki Efe Han gerilimi daha da artacak. Orhan'la ilişkisi olan İfakat ise gerçekleri Halis Ağa'nın duymasından endişelenmektedir. Peki Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Seyran ve Ferit aşkında Kılıçlar çekildi!

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Her hafta cuma günü Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizisi 18. bölümüyle saat 20.00'de yayınlanacak.

  • 3
  • 10
Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Seyran ve Ferit aşkında Kılıçlar çekildi!

18. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran'ın Efe Han'la görüşmeye tek başına gittiğini ve sözleşme imzaladığını öğrenen Ferit deliye döner ve soluğu Defne ile Efe'nin yanında alır.

  • 4
  • 10
Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Seyran ve Ferit aşkında Kılıçlar çekildi!

Serter'in dayısının ise Ferit, Pelin'i rahat bırakmadıkça Ferit'in peşini bırakmaya niyeti yoktur.

  • 5
  • 10
Yalı Çapkını 18. bölüm bu akşam saat kaçta? Star TV Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Seyran ve Ferit aşkında Kılıçlar çekildi!

İfakat; Orhan'la arasındakileri Halis Ağa'nın duymasından korkmaktadır.