Survivor Beyza'dan Kerimhan Duman itirafı: Meğer evlilik teklifi edecekmiş

Survivor adasında yüzerek Sercan'a kaçtığı iddia edilen Beyza Gemici, "Gel Konuşalım" programında Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncusu Kerimhan Duman ile olan ilişkisine dair şaşırtıcı açıklamalar yaptı.

Survivor tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri olan ve "gece yarısı karşı kampa yüzme" kriziyle hafızalara kazınan Beyza Gemici, yarışmadan elendikten sonra katıldığı ilk televizyon programında suskunluğunu bozdu.

"Gel Konuşalım" programına konuk olan eski yarışmacı, haftaladır gündemi meşgul eden olaya ve özel hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"SADECE BİR YANLIŞ ANLAŞILMAYDI" Yarışma sırasında Acun Ilıcalı tarafından konseyde görüntülerin ifşa edilmesiyle büyük bir krize dönüşen olay hakkında konuşan Gemici, kamuoyunda "sadakatsizlik" olarak yorumlanan iddiaları kesin bir dille reddetti. Sercan Yıldırım ile aralarında romantik bir bağ olduğu yönündeki söylentilere tepki gösteren Beyza, "Sercan ile aramızdaki şeyi herkes başka yere çekti. O gece yaşananlar sadece saf bir dostluktan ibaretti, tamamen bir düşüncesizlik ve yanlış anlaşılmaydı" ifadelerini kullandı.

"EVLİLİK TEKLİFİ PLANLIYORDUM" Yarışma sürecinde oyuncu sevgilisi Kerimhan Duman ile yollarını ayıran Beyza Gemici, canlı yayında şaşırtan bir itirafta bulundu. Ayrılığın kendisini derinden etkilediğini vurgulayan eski yarışmacı, eski sevgilisi için "Hayatımda tanıdığım en iyi insan" dedi.