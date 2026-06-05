Sevdiğim Sensin'in Tahir'i Cihat Süvarioğlu'nun 130 kiloluk değişim sırrı
Sevdiğim Sensin dizisinin Tahir'i Cihat Süvarioğlu, konuk olduğu programda geçmişteki 130 kiloluk halinden bugünkü formuna nasıl kavuştuğunu ve kariyer basamaklarını nasıl tırmandığını samimiyetle anlattı.
Oyuncu Cihat Süvarioğlu, Ceyda Düvenci'nin sunduğu "Bambaşka Sohbetler" programına konuk oldu. Başarılı performansıyla dikkat çeken Süvarioğlu, hem "Sevdiğim Sensin" dizisindeki yeni karakteri Tahir'e dair merak edilenleri paylaştı hem de geçmişten bugüne uzanan ilginç yaşam öyküsünü anlattı.
TAHİR ROLÜ BENİ ÇOK HEYECANLANDIRDI
Dizide, epilepsi nöbetleri geçiren Tahir karakteri hakkında konuşan ünlü oyuncu, rolü ilk okuduğunda büyük bir heyecan duyduğunu belirtti. Daha önce böyle bir karakteri canlandırmadığını ifade eden Süvarioğlu, "Zengin ve ailenin arıza çocuğu olması beni çekti. 'Buradan ilginç bir şey çıkabilir' diye düşündüm. Senaryo beni her bölüm şaşırtıyor, bu karakter ve set bana çok iyi geldi" dedi.
"OYUNCULUĞA 130 KİLO İLE BAŞLADIM"
Fiziksel değişimiyle de dikkat çeken oyuncu, kariyerinin ilk yıllarına dair çarpıcı bir itirafta bulundu.
Oyunculuğa başlarken 130 kilo olduğunu söyleyen Cihat Süvarioğlu, "Hep bir iştahım vardı ama onu tutmayı öğrendim. Sonra bir oyuncu arkadaşım da 'böyle hep aynı rolleri oynarsın' deyince karar verdim ve 50 kilo falan verdim" dedi.
Kendi çabasıyla 50 kilo vererek büyük bir değişim geçiren oyuncu, artık iştahını kontrol etmeyi öğrendiğini belirtti.
"DOĞUŞTAN KOKU ALMIYORUM, BAZEN YANLIŞ ANLAŞILIYORUM"
Programın en dikkat çeken kısımlarından biri de ünlü oyuncunun koku alma duyusuyla ilgili açıklamaları oldu.
Doğuştan koku alamadığını belirten Cihat Süvarioğlu, bu durumun sosyal yaşamına etkilerini şöyle anlattı:
"Bu bazen anne karnında oluşmuyormuş. Kokup kokmadığımı bilmediğim için insanlara sarılma konusunda bazen mesafeli duruyorum. Bu yüzden insanlar zaman zaman beni 'soğuk' bulabiliyorlar, oysa sadece durumdan kaynaklı bir önlem bu."
GÖNÜL DAĞI'NIN RAMAZAN'INDAN YENİ BAŞARI HİKAYESİ
Türk televizyon ve dijital platformlarının aranan yüzlerinden biri olan Cihat Süvarioğlu, oyunculuk kariyerindeki istikrarlı yükselişini sürdürüyor. TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı'nda hayat verdiği "Ramazan" karakteriyle 5 sezon boyunca milyonların gönlünde taht kuran başarılı oyuncu, şimdi ise yeni projeleriyle izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor.