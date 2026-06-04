İrem Helvacıoğlu'ndan kaza itirafı: "Travma oluştu" deyip anlattı

Ekranların sevilen ismi İrem Helvacıoğlu, zorlu boşanma sürecini geride bırakarak hayatının merkezine kızı Sora'yı koydu. Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte ilk kez bir etkinliğe katılarak, yaptığı paylaşımla hayranlarını mest etti.

Ekranların sevilen yüzü İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar'ın 2024 yılının Ekim ayında başlayan evlilik serüveni, beklenmedik bir şekilde son buldu. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran evlilik, çiftin kısa süre sonra kucaklarına aldıkları kızları Sora ile taçlanmıştı. Ancak, ikili yollarını ayırma kararı aldı.

ANLAŞMALI BOŞANMA VE VELAYET DETAYLARI 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturan çift, yaklaşık 1.5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak noktaladı. Çiftin 6 aylık bebekleri Sora'nın velayeti anne İrem Helvacıoğlu'na verilirken, boşanma süreciyle ilgili çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıktı. KIZINA KENDİ SOYADINI VERDİ İddialara göre, Ural Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat talebinde bulunmaması karşılığında, 6 aylık kızları Sora'nın soyadının "Helvacıoğlu" olarak kalması konusunda taraflar uzlaşmaya vardı. Boşanmanın ardından Helvacıoğlu, sosyal medya hesaplarından "Kaspar" soyadını kaldırarak eşini takipten çıkardı.

"GÖNLÜMDEN GEÇEN OLDU" Ünlü isim son olarak minik kızıyla bir etkinliğe katıldı. Mahkeme kararından dolayı konuşamadığını vurgulayan Helvacıoğlu, şu açıklamayı yaptı: ''Bununla ilgili maalesef konuşamıyorum. İstediğim gibi devam edecek. Gönlümden geçen oldu''

TALİHSİZLİKLER PEŞİNİ BIRAKMADI: "FELÇ KALDIĞIMI SANDIM" İrem Helvacıoğlu için son dönem, boşanma sürecinin yanı sıra yaşadığı ciddi sağlık problemleriyle de oldukça zorlu geçti. Ünlü oyuncu, annelik heyecanını yaşadığı bu süreçte üst üste talihsiz kazalar atlattı. 7 aylık hamileyken bir deniz kazası geçiren Helvacıoğlu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlatmıştı: "Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. Bir çocuk kafama düştü, boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım."