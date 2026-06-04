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İrem Helvacıoğlu'ndan kaza itirafı: "Travma oluştu" deyip anlattı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Ekranların sevilen ismi İrem Helvacıoğlu, zorlu boşanma sürecini geride bırakarak hayatının merkezine kızı Sora'yı koydu. Ünlü oyuncu, kızıyla birlikte ilk kez bir etkinliğe katılarak, yaptığı paylaşımla hayranlarını mest etti.

İrem Helvacıoğlu'ndan kaza itirafı: "Travma oluştu" deyip anlattı 1

Ekranların sevilen yüzü İrem Helvacıoğlu ve işletmeci Ural Kaspar'ın 2024 yılının Ekim ayında başlayan evlilik serüveni, beklenmedik bir şekilde son buldu. Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran evlilik, çiftin kısa süre sonra kucaklarına aldıkları kızları Sora ile taçlanmıştı. Ancak, ikili yollarını ayırma kararı aldı.

İrem Helvacıoğlu'ndan kaza itirafı: "Travma oluştu" deyip anlattı 2

ANLAŞMALI BOŞANMA VE VELAYET DETAYLARI

28 Ekim 2024'te nikah masasına oturan çift, yaklaşık 1.5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda anlaşmalı olarak noktaladı. Çiftin 6 aylık bebekleri Sora'nın velayeti anne İrem Helvacıoğlu'na verilirken, boşanma süreciyle ilgili çarpıcı detaylar da gün yüzüne çıktı.

KIZINA KENDİ SOYADINI VERDİ

İddialara göre, Ural Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat talebinde bulunmaması karşılığında, 6 aylık kızları Sora'nın soyadının "Helvacıoğlu" olarak kalması konusunda taraflar uzlaşmaya vardı. Boşanmanın ardından Helvacıoğlu, sosyal medya hesaplarından "Kaspar" soyadını kaldırarak eşini takipten çıkardı.

İrem Helvacıoğlu'ndan kaza itirafı: "Travma oluştu" deyip anlattı 3

"GÖNLÜMDEN GEÇEN OLDU"

Ünlü isim son olarak minik kızıyla bir etkinliğe katıldı. Mahkeme kararından dolayı konuşamadığını vurgulayan Helvacıoğlu, şu açıklamayı yaptı:

''Bununla ilgili maalesef konuşamıyorum. İstediğim gibi devam edecek. Gönlümden geçen oldu''

İrem Helvacıoğlu'ndan kaza itirafı: "Travma oluştu" deyip anlattı 4

TALİHSİZLİKLER PEŞİNİ BIRAKMADI: "FELÇ KALDIĞIMI SANDIM"

İrem Helvacıoğlu için son dönem, boşanma sürecinin yanı sıra yaşadığı ciddi sağlık problemleriyle de oldukça zorlu geçti. Ünlü oyuncu, annelik heyecanını yaşadığı bu süreçte üst üste talihsiz kazalar atlattı.

7 aylık hamileyken bir deniz kazası geçiren Helvacıoğlu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlatmıştı: "Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. Bir çocuk kafama düştü, boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım."

İrem Helvacıoğlu'ndan kaza itirafı: "Travma oluştu" deyip anlattı 5

"MAHALLENİN DELİ TEYZESİ GİBİYİM"

Doğumdan kısa bir süre sonra ise Bağdat Caddesi'nde yürürken, bir trafik kazası sonucu kontrolden çıkan aracın çarpmasıyla büyük bir tehlike yaşadı.

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre; üst üste gelen kazalar sonrası boynundan sakatlanan ve fiziksel olarak zor günler geçiren oyuncu, bu durumun psikolojik etkilerine de değindi.

Ünlü isim, "Şu an mahallenin deli teyzesi gibiyim. Kaldırımdaki motosikletlileri azarlıyorum. Travma oluştu" ifadeleriyle yaşadığı sarsıntıyı dile getirdi.

İrem Helvacıoğlu'ndan kaza itirafı: "Travma oluştu" deyip anlattı 6

MİNİK SORA İLK KEZ ETKİNLİKTE

Anne-kızın etkinlikteki samimi kareleri ise sosyal medyada büyük ilgi topladı.

İrem Helvacıoğlu'ndan kaza itirafı: "Travma oluştu" deyip anlattı 7

SOSYAL MEDYANIN GÖZBEBEĞİ OLDULAR

Helvacıoğlu, daha önce de kızının salıncakta keyif yaptığı anları "Çiçek tarlam" notuyla paylaşarak takipçilerini gülümsetmişti.

İrem Helvacıoğlu'ndan kaza itirafı: "Travma oluştu" deyip anlattı 8

Ünlü oyuncunun bu samimi paylaşımı, kısa sürede sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum almıştı.

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