Survivor Barış Murat kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

2020 Survivor yarışmacıları merak ediliyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden birisi de Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı oldu. Peki, Survivor Barış Murat kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü isim bir dönem basketbol parkelerinde boy göstermiş, modellik de yapmıştır. Ardından dizilerde oyunculuk yapmaya başlayan Yağcı, Kiralık Aşk dizisiyle büyük sükse yapmıştı. İşte, Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler…