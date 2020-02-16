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Survivor Barış Murat kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

2020 Survivor yarışmacıları merak ediliyor. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden birisi de Ünlüler takımında yer alan Barış Murat Yağcı oldu. Peki, Survivor Barış Murat kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ünlü isim bir dönem basketbol parkelerinde boy göstermiş, modellik de yapmıştır. Ardından dizilerde oyunculuk yapmaya başlayan Yağcı, Kiralık Aşk dizisiyle büyük sükse yapmıştı. İşte, Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.02.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 17:13
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Survivor Barış Murat kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat kimdir, kaç yaşında, nereli? 2020 Survivor'da heyecan başladı. Survivor'un yeni sezonunda yarışmacıların kim olduğu programı izleyenler tarafından sorgulanıyor. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Bir dönem Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, geçirdiği sakatlık sonrası kariyerinde büyük değişiklikler yaşadı.

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Survivor Barış Murat kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir'de doğmuştur.

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Survivor Barış Murat kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.

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Survivor Barış Murat kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.
Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

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Survivor Barış Murat kimdir? Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında, nereli?

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.