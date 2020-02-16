Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Aycan Yanaç kimdir? 2020 Survivor yarışmacısı Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'un yeni sezonu başladı ve programın takipçileri yarışmacılar hakkında araştırma yapıyor. Peki, Survivor Aycan kimdir? Ünlüler takımında yarışacak Aycan Yanaç, A Milli Kadın futbol takımında da forma giydi. Genç futbolcu, futbola Nünberg'le başladı ve daha sonra Köln'de devam etti. İşte, Aycan Yanaç hakkında merak edilenler…