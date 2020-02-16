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Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor Aycan Yanaç kimdir? 2020 Survivor yarışmacısı Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor'un yeni sezonu başladı ve programın takipçileri yarışmacılar hakkında araştırma yapıyor. Peki, Survivor Aycan kimdir? Ünlüler takımında yarışacak Aycan Yanaç, A Milli Kadın futbol takımında da forma giydi. Genç futbolcu, futbola Nünberg'le başladı ve daha sonra Köln'de devam etti. İşte, Aycan Yanaç hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 16.02.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020 16:29
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Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. 2020 Survivor programının dikkat çeken isimlerinden birisi olan Aycan Yanaç, sportif başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Genç Aycan, kadın futbolunda sergilediği başarılarla dikkat çekmişti. Peki, Survivor Aycan kimdir? 7 Nisan 2018'de Estonya ile oynanan dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştı.

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Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli?

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğdu. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor.

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Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Genç futbolcu, futbola Nünberg'le başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

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Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynadı.

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Aycan Yanaç kimdir? Survivor Aycan kimdir, kaç yaşında, nereli?

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer aldı