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Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! İlk fotoğraf geldi

Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Atakan Arslan 2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini Leon Aslan adını verdikleri oğulları ile taçlandıran çift ikinci çocuk sevinci yaşadı. Atakan Arslan ile Serap Korkmaz'ın kızları dünyaya geldi. Çiftin minik kızlarına verdikleri Zenia isminin anlamı ise merak konusu oldu...

Giriş Tarihi: 09.03.2023 13:24
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Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! İlk fotoğraf geldi

Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan büyük mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! İlk fotoğraf geldi

2017 yılında dünyaevine giren Atakan Arslan ve Serap Korkmaz'ın Leon Aslan isminde bir oğlu bulunuyordu. Leon Aslan kardeş geldi.

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Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! İlk fotoğraf geldi

Çocukluğunun aksine şimdilerde mutlu bir ailesi olan Atakan Arslan kızı ile ilk karesini paylaştı.

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Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! İlk fotoğraf geldi

BU KEZ KIZ BABASI OLDU

Çağan Atakan Arslan ile Serap Korkmaz kızları dünyaya geldi.

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Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! İlk fotoğraf geldi

Çiftin minik kızlarına verdikleri Zenia isminin anlamı ise merak konusu oldu...