Survivor Avatar Atakan ikinci kez baba oldu! İlk fotoğraf geldi

Survivor 2016 şampiyonu olan Avatar lakaplı Atakan Arslan 2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini Leon Aslan adını verdikleri oğulları ile taçlandıran çift ikinci çocuk sevinci yaşadı. Atakan Arslan ile Serap Korkmaz'ın kızları dünyaya geldi. Çiftin minik kızlarına verdikleri Zenia isminin anlamı ise merak konusu oldu...