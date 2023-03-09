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Beklediği haber geldi! Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil’in nikah tarihi belli oldu
Burcu Esmersoy bir süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile geçtiğimiz yıl evlilik kararı almıştı. Düğünü İtalya'da yapmak isteyen çift geçen yıl otel engeline takılmış ve evliliği ertelemek zorunda kalmıştı. Çiftin beklediği haber sonunda geldi. Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil'in nikah tarihi belli oldu.
Giriş Tarihi: 09.03.2023 14:04Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 14:04