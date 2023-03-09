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Beklediği haber geldi! Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil’in nikah tarihi belli oldu

Burcu Esmersoy bir süredir aşk yaşadığı Nazım Akmandil ile geçtiğimiz yıl evlilik kararı almıştı. Düğünü İtalya'da yapmak isteyen çift geçen yıl otel engeline takılmış ve evliliği ertelemek zorunda kalmıştı. Çiftin beklediği haber sonunda geldi. Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil'in nikah tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 09.03.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 14:04
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Beklediği haber geldi! Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil’in nikah tarihi belli oldu

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, 2 yıldır birlikte olduğu yazılımcı Nazım Akmandil'in düğün tarihi belli oldu.

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Beklediği haber geldi! Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil’in nikah tarihi belli oldu

Sevgilisi Nazım Akmandil ile İtalya'da evlenmeyi planlayan Esmersoy, otel engeline takıldıkları için düğünü ertelemek zorunda kaldıklarını açıklamıştı.

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Beklediği haber geldi! Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil’in nikah tarihi belli oldu

Burcu Esmersoy, evliliklerini ertelemek zorunda kaldıklarını şu sözlerle açıklamıştı:

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Beklediği haber geldi! Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil’in nikah tarihi belli oldu

"Otel dolu. Bize '2023'te görüşelim' diye mail attılar. Biz de 'Biri düğününü iptal ederse bize haber verin' dedik. Bekliyoruz. İstediğim bir tarih var onu ayarlamaya çalışıyorum" diye konuşmuştu.

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Beklediği haber geldi! Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil’in nikah tarihi belli oldu

Magazin D'nin haberine göre; sevgilisi Nazım Akmandil'den İtalya'da evlilik teklifi alan Burcu Esmersoy, düğünü de İtalya'da yapacak.