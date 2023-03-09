09 Mart 2023, Perşembe
Defne Samyeli’den aşk bombası! Yeni sevgilisiyle fena yakalandı
Defne Samyeli'den yeni aşk bombası geldi! Geçtiğimiz haftalarda Sinan Akçıl ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen ünlü isim iddiaları kesin bir dille yalanlamış, birlikte müzik çalışması yaptıklarını açıklamıştı. Ünlü isim yeni sevgilisiyle fena yakalandı. Gönlünü bir başka müzisyene kaptıran Defne Samyeli sevgilisiyle birlikte bir mekandan çıkarken kameralara yakalandı.
Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:01
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