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Defne Samyeli’den aşk bombası! Yeni sevgilisiyle fena yakalandı

Defne Samyeli'den yeni aşk bombası geldi! Geçtiğimiz haftalarda Sinan Akçıl ile birliktelik yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen ünlü isim iddiaları kesin bir dille yalanlamış, birlikte müzik çalışması yaptıklarını açıklamıştı. Ünlü isim yeni sevgilisiyle fena yakalandı. Gönlünü bir başka müzisyene kaptıran Defne Samyeli sevgilisiyle birlikte bir mekandan çıkarken kameralara yakalandı.

Giriş Tarihi: 09.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 12:01
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Defne Samyeli’den aşk bombası! Yeni sevgilisiyle fena yakalandı

Aldatmak dizisiyle izleyici karşısına çıkan Defne Samyeli geçtiğimiz haftalarda Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı, ikilinin ilişkilerini gizli tutmaya çalıştığı iddiası gündeme gelmişti.

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Defne Samyeli’den aşk bombası! Yeni sevgilisiyle fena yakalandı

Çıkan haberlere ilk açıklama Defne Samyeli cephesinden jet yalanlama gelmişti. Sadece müzik ve beste konusunda Sinan Akçıl ile iş birliği yaptığı öğrenilmişti.

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Defne Samyeli’den aşk bombası! Yeni sevgilisiyle fena yakalandı

Uzun süredir hayatında kimse olmayan Defne Samyeli'den yeni aşk bombası geldi.

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Defne Samyeli’den aşk bombası! Yeni sevgilisiyle fena yakalandı

Defne Samyeli gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı.

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Defne Samyeli’den aşk bombası! Yeni sevgilisiyle fena yakalandı

YAKLAŞIK 10 GÜNDÜR BİRLİKTELER

İkili dün gece Armutlu'da bir mekandan birlikte çıkarken kameralara yakalandı.