Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...

Jeep, mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

Jeep Compass'a ise 150 bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor.