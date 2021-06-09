09 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...

Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...

Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödülü hangi isim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de büyük ödül heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar araba ödülü için kıyasıya mücadele ediyor. Yarışmacılara Jeep Compass ödülü verilecek. İşte, Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 23:16
  • 1
  • 7
Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...

Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2021'de araba ödülü heyecanı yaşanıyor. Büyük heyecanla takip edilen yarışmayı kazanan isim yakından takip ediliyor. Hayranları Jeep Compass ödülünü kazanan isimi araştırmaya başladı. İşte, Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...

SURVİVOR ARABA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyununu kazanan isim belli olmadı. Belli olduğu anda ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 7
Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...

JEEP COMPASS ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NEDİR?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle oldukça zor durumda kalan otomobil üreticileri, son zamanlarda bir de çip kriziyle boğuşuyor.

Markalar yeniden eski günlerine dönmeye çalışırken, biz de ülkemizdeki güncel kampanyaları sizlere sunmaya devam ediyoruz.

  • 4
  • 7
Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...

Jeep, mayıs ayında Renegade ile Compass için faizleri sıfırlıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ay sonuna dek sürecek kampanyada; Renegade, 100 bin TL'ye kadar, 12 ay yüzde sıfır faizli kredi avantajı ile satışa sunuluyor.

Jeep Compass'a ise 150 bin TL'ye yine 12 ay yüzde sıfır faizli kredi ile sahip olunabiliyor.

  • 5
  • 7
Survivor araba ödülünü kim kazandı? Survivor Jeep hangi yarışmacı kazandı? 9 Haziran büyük ödül...

JEEP RENEGADE FİYAT LİSTESİ

Jeep Renegade 1.0 120hp Sport Benzinli MT 4x2 düz vites modeli 304 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Renegade 1.3 150hp Longitude Benzinli DDCT 4x2 otomatik vites modeli ise 364 bin 950 TL'ye bayilerde müşterileri bekliyor.