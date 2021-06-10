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Haberler Galeri Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1'deki hakları Exxen'e geçen ve çekimleri halihazırda devam eden Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sının kim olacağı açıklandı. Hal böyle olunca dizinin takipçileri oyuncu kadrosunu merak ediyor. Dizinin yönetmeni Onur Ünlü tarafından heyecan yaratan paylaşım geldi. Leyla karakterine hayat verecek isim belli oldu. İşte, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 10.06.2021 00:27 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021 00:27
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Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1'deki hakları Exxen'e geçen ve çekimleri halihazırda devam eden Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sının kim olacağı açıklandı. Acun Ilıcalı'nın açıklaması sonrasında sevilen dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Dizinin yönetmeni Onur Ünlü'den heyecan yaratan paylaşım geldi. İşte, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

TRT 1'deki hakları Exxen'e geçen ve çekimleri halihazırda devam eden Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sının kim olacağı açıklandı.

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Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

2014 yılında ekranlara veda eden Leyla ile Mecnun dizisinin, EXXEN platformu üzerinde yayınlanmak için tekrar çekimlerinin başladığı duyurulmuştu.

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Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

Dizinin 7 yıl aradan sonra geri dönmesiyle beraber Leyla karakterine kimin hayat vereceği de merak konusu olmuştu.

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Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?
Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

Dizinin yönetmenliğini yapacak Onur Ünlü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni Leyla'yı duyurdu. Oyuncu Deniz Işın ile fotoğrafını paylaşan Ünlü, ''Aa bak yeni Leyla!'' notunu düştü.