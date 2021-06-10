Leyla ile Mecnun'un yeni başrolü! Deniz Işın göz kırptı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?

Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TRT 1'deki hakları Exxen'e geçen ve çekimleri halihazırda devam eden Leyla ile Mecnun dizisinin yeni Leyla'sının kim olacağı açıklandı. Hal böyle olunca dizinin takipçileri oyuncu kadrosunu merak ediyor. Dizinin yönetmeni Onur Ünlü tarafından heyecan yaratan paylaşım geldi. Leyla karakterine hayat verecek isim belli oldu. İşte, Leyla ile Mecnun ne zaman başlayacak?