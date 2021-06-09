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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit kendisine hayran bıraktı! Benzerlikleri şaşırttı

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit kendisine hayran bıraktı! Benzerlikleri şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'daki performansıyla kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, gönüllere taht kurdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Özçivit, sosyal medyada da yakından takibe alındı. Özçivit'in kardeşiyle olan paylaşımları ise gündeme oturdu. Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'in inanılmaz benzerliği...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 18:10 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 18:14
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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit kendisine hayran bıraktı! Benzerlikleri şaşırttı

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu.

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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit kendisine hayran bıraktı! Benzerlikleri şaşırttı

Özel hayatıyla merak konusu olan Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit...

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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit kendisine hayran bıraktı! Benzerlikleri şaşırttı

ÇAĞLA ŞIKEL

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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit kendisine hayran bıraktı! Benzerlikleri şaşırttı

ÇAĞLA ŞIKEL İLE ABLASI BERNA ŞIKEL

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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit kendisine hayran bıraktı! Benzerlikleri şaşırttı

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ