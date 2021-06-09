Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit kendisine hayran bıraktı! Benzerlikleri şaşırttı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'daki performansıyla kendisine hayran bırakan Burak Özçivit, gönüllere taht kurdu. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Özçivit, sosyal medyada da yakından takibe alındı. Özçivit'in kardeşiyle olan paylaşımları ise gündeme oturdu. Burak Özçivit'in kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'in inanılmaz benzerliği...