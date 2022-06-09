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Haberler Galeri Ebru Gündeş’in kızı Alara annesine olan benzerliğiyle şaşkına çevirdi! 10 yaşındaki Alara’yı gören bir daha baktı

Ebru Gündeş’in kızı Alara annesine olan benzerliğiyle şaşkına çevirdi! 10 yaşındaki Alara’yı gören bir daha baktı

Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının üzerine boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yeni aşkı geçen günlerde belgelendi. Ebru Gündeş'in Iraklı genç zengin işadamı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleri oldukça ses getirdi. Sonunda Ebru Gündeş ile erkek arkadaşı Rassan Khoshnaw'dan romantik poz gelmişti. Yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Ebru Gündeş'in özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının Reza Zarrab ile evliliğinden Alara isminde bir kızları dünyaya geldi. Ebru Gündeş'in küçüklüğünden bu yana gözlerden uzak büyüttüğü Alara 10 yaşında. Gündeş kızını sır gibi saklasa da magazinciler yakalıyor. Objektiflere yakalan Ebru Gündeş'in kızı Alara annesiyle olan benzerliğiyle şoke etti... İşte Alara...

Giriş Tarihi: 09.06.2022 10:19 Güncelleme Tarihi: 09.06.2022 10:19
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Ebru Gündeş’in kızı Alara annesine olan benzerliğiyle şaşkına çevirdi! 10 yaşındaki Alara’yı gören bir daha baktı

Son zamanlarda ismi aşk haberleriyle sık sık anılan Ebru Gündeş özel hayatının her ayrıntısı merak konusu olmaya başladı.

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Ebru Gündeş’in kızı Alara annesine olan benzerliğiyle şaşkına çevirdi! 10 yaşındaki Alara’yı gören bir daha baktı

YENİ AŞKI BELGELENDİ

Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının gölgesinde boşanan Ebru Gündeş'in yeni aşkı geçtiğimiz günlerde belgelendi.

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Ebru Gündeş’in kızı Alara annesine olan benzerliğiyle şaşkına çevirdi! 10 yaşındaki Alara’yı gören bir daha baktı

AŞKI BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ebru Gündeş'in Iraklı zengin işadamı Rassan Khoshnaw aşk yaşadığı haberleri geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti.

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Ebru Gündeş’in kızı Alara annesine olan benzerliğiyle şaşkına çevirdi! 10 yaşındaki Alara’yı gören bir daha baktı

İŞTE AŞK POZU

Sonunda Ebru Gündeş ile sevgilisi Rassan Khoshnaw'dan sarmaş dolaş aşk pozu gelmişti.

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Ebru Gündeş’in kızı Alara annesine olan benzerliğiyle şaşkına çevirdi! 10 yaşındaki Alara’yı gören bir daha baktı

Kısa süreli aşk orucunu bozan şarkıcı Ebru Gündeş'in sevgilisi Rssan Khoshnaw ile aşk pozu...