Ebru Gündeş’in kızı Alara annesine olan benzerliğiyle şaşkına çevirdi! 10 yaşındaki Alara’yı gören bir daha baktı

Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarının üzerine boşanan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in yeni aşkı geçen günlerde belgelendi. Ebru Gündeş'in Iraklı genç zengin işadamı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açtığı haberleri oldukça ses getirdi. Sonunda Ebru Gündeş ile erkek arkadaşı Rassan Khoshnaw'dan romantik poz gelmişti. Yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Ebru Gündeş'in özel hayatı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının Reza Zarrab ile evliliğinden Alara isminde bir kızları dünyaya geldi. Ebru Gündeş'in küçüklüğünden bu yana gözlerden uzak büyüttüğü Alara 10 yaşında. Gündeş kızını sır gibi saklasa da magazinciler yakalıyor. Objektiflere yakalan Ebru Gündeş'in kızı Alara annesiyle olan benzerliğiyle şoke etti... İşte Alara...