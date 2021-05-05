Survivor adalar karışacak mı 2021? Survivor yeni takımlar belli oldu mu, nasıl oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2021'de takımların karışacağı açıklandı. Acun Ilıcalı, bugün düzenlenecek ada konseyinde yeni takımları açıklayacak. Takipçileri mavi ve kırmızı takımların nasıl olacağını merak ediyor. İşte, Survivor adalar karışacak mı 2021? Survivor yeni takımlar belli oldu mu, nasıl oldu? Ünlüler - Gönüllüler...