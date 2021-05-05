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Survivor adalar karışacak mı 2021? Survivor yeni takımlar belli oldu mu, nasıl oldu? Ünlüler - Gönüllüler...
Survivor adalar karışacak mı 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programI Survivor 2021'de takımların karılacağı açıklandı. Acun Ilıcalı, bu akşam düzenlenecek konseyde yeni takımların belli olacağını ifade etti. Hal böyle olunca yarışmanın hayranları yeni takımları merak ediyor. İşte, Survivor adalar karışacak mı 2021? Survivor yeni takımlar belli oldu mu, nasıl oldu? Ünlüler - Gönüllüler...
Giriş Tarihi: 05.05.2021 19:01Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 19:01