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Selena'nın Selin'i Cansu Demirci yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şaşkına çevirdi
ATV ekranlarında bir dönemde fırtınalar estiren Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, sevenlerini şaşkına çevirdi. Genç oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla magazin dünyasının dikkatini çekti. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Cansu Demirci'nin yıllar sonraki beğeni topladı.
Giriş Tarihi: 05.05.2021 18:50 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 18:50
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