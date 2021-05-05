05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Şebnem Ferah’ın büyük değişimi! Müzisyen Ozan Tügen paylaştı…

Şebnem Ferah’ın büyük değişimi! Müzisyen Ozan Tügen paylaştı…

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, yaptığı şarkılar kadar değişimiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medyada on binlerce takipçisi olan Şebnem Ferah'ın 20 sene önceki ve şimdi hali şaşırttı. Müzisyen Ozan Tügen, Şebnem Ferah ile 20 yıl önce konserde çekindiği fotoğrafı paylaştı. İşte aralarında Şebnem Ferah'ın da olduğu ünlü isimlerin inanılmaz değişimini gözler önüne seren galerimiz…

Giriş Tarihi: 05.05.2021 19:15 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021 19:34
  • 1
  • 122
Şebnem Ferah’ın büyük değişimi! Müzisyen Ozan Tügen paylaştı…

Rock dünyasının sevilen ismi Şebnem Ferah yıllara meydan okuyor. Yaptığı şarkılarla günülerde taht kuran ünlü şarkıcı Şebnem Ferah'ın 20 yıl önce çektirdiği bir fotoğraf magazin gündemine damga vurdu. Dikkat çeken kareyi müzisyen Ozan Tügen paylaştı…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 122
Şebnem Ferah’ın büyük değişimi! Müzisyen Ozan Tügen paylaştı…

Soner Sarıkabadayı

  • 3
  • 122
Şebnem Ferah’ın büyük değişimi! Müzisyen Ozan Tügen paylaştı…

Soner Sarıkabadayı

  • 4
  • 122
Şebnem Ferah’ın büyük değişimi! Müzisyen Ozan Tügen paylaştı…

Soner Sarıkabadayı

  • 5
  • 122
Şebnem Ferah’ın büyük değişimi! Müzisyen Ozan Tügen paylaştı…

Gülşen