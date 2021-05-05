Şebnem Ferah’ın büyük değişimi! Müzisyen Ozan Tügen paylaştı…

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, yaptığı şarkılar kadar değişimiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medyada on binlerce takipçisi olan Şebnem Ferah'ın 20 sene önceki ve şimdi hali şaşırttı. Müzisyen Ozan Tügen, Şebnem Ferah ile 20 yıl önce konserde çekindiği fotoğrafı paylaştı. İşte aralarında Şebnem Ferah'ın da olduğu ünlü isimlerin inanılmaz değişimini gözler önüne seren galerimiz…