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Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan yeni hamle

Geçtiğimiz haftalarda bir eğlence mekanında iki kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Kadir Doğulu, ihanet iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Çift çıkan boşanma haberlerini yalanlarken Neslihan Atagül yaptığı açıklamalarla evliliğine sahip çıkmıştı. Ancak bir süredir yan yana görüntülenmemeleri ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Kıbrıs'ta tatil yapan ikiliden yeni hamle geldi.

Giriş Tarihi: 13.06.2023 16:20 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 16:20
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Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan yeni hamle

2016 yılında görkemli bir düğünle Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, geçtiğimiz haftalarca gittiği eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş kameralara yakalandı.

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Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan yeni hamle

Görüntülerin ardından boşanma iddiasıyla gündeme gelen çiftten haftalarda sonra ilk kare geldi.

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Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan yeni hamle

MUTLULUKLARI YÜZLERİNE YANSIDI

Haklarında çıkan boşanma haberlerini yalanlayan ve evliliklerine devam eden çift, önceki gün Kıbrıs'a gitti.

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Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan yeni hamle

Kıbrıs'ta yatırım yapma kararı aldıkları ve ev baktıkları konuşulan ünlü çift, çıkan boşanma haberlerinin ardından yan yana poz verdi.

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Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’dan yeni hamle

Gülümseyerek poz veren ikili, evliliklerinde bir kriz olmadığını göstermiş oldu.