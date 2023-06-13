Boşanacakları iddia edilmişti! Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan yeni hamle

Geçtiğimiz haftalarda bir eğlence mekanında iki kadınla sarmaş dolaş görüntülenen Kadir Doğulu, ihanet iddiasıyla magazin gündemine oturmuştu. Çift çıkan boşanma haberlerini yalanlarken Neslihan Atagül yaptığı açıklamalarla evliliğine sahip çıkmıştı. Ancak bir süredir yan yana görüntülenmemeleri ayrılık iddialarını yeniden gündeme getirdi. Kıbrıs'ta tatil yapan ikiliden yeni hamle geldi.