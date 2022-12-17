Survivor 2023 kadrosuna BOMBA İSİM! Dominik kahkahaya boğulacak! İşte, Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı...

Survivor 2023 kadrosunda kimler var? sorusunun cevabı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor yarışması, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kırıyor. Yeni sezonuna hazırlanan yarışmanın detayları gün geçtikçe daha da merak ediliyor. Son olarak kadroya bir isim daha transfer oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar yarışmasıyla keşfedilen o isim herkesi şaşırttı. İşte, ÇGHB'nin yıldızı!