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Survivor 2023 kadrosuna BOMBA İSİM! Dominik kahkahaya boğulacak! İşte, Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı...

Survivor 2023 kadrosunda kimler var? sorusunun cevabı yavaş yavaş şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor yarışması, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kırıyor. Yeni sezonuna hazırlanan yarışmanın detayları gün geçtikçe daha da merak ediliyor. Son olarak kadroya bir isim daha transfer oldu. Çok Güzel Hareketler Bunlar yarışmasıyla keşfedilen o isim herkesi şaşırttı. İşte, ÇGHB'nin yıldızı!

Giriş Tarihi: 17.12.2022 19:24 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 19:32
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Survivor 2023 kadrosuna BOMBA İSİM! Dominik kahkahaya boğulacak! İşte, Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı...

TV8 ekranlarının en sevilen yarışması Survivor, yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İzleyiciler tarafından merak edilen Survivor 2023 kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. Berdan Mardini ve Ümit Erdim'den sonra ÇGHB yıldızının kadroya dahil olduğu öğrenildi. İşte, o ünlü isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Survivor 2023 kadrosuna BOMBA İSİM! Dominik kahkahaya boğulacak! İşte, Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı...

ACUN ILICALI AÇIKLADI!

Yeni bir ismi daha açıklayan Ilıcalı, üçüncü yarışmacının Murat Eken olduğunu sosyal medya hesabı olan Instagram'dan paylaştı.

Başarılı televizyoncu Ilıcalı açıklamasında, "Sevgili Murat Eken Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu. Başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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Survivor 2023 kadrosuna BOMBA İSİM! Dominik kahkahaya boğulacak! İşte, Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı...

2023 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor genellikle MasterChef programının bitiminin hemen ardından yayınlanmaya başlıyor.

Survivor'un Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından yeni sezona başlaması bekleniyor. Henüz Survivor 2023 yayın tarihi ile ilgili TV8'den ve Acun Ilıcalı'dan resmi bir açıklama gelmedi.

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Survivor 2023 kadrosuna BOMBA İSİM! Dominik kahkahaya boğulacak! İşte, Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı...

MURAT EKEN KİMDİR?

Murat Eken 7 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Koç Özel Lisesi'ni bitirip, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'ne başladı. 3. sınıfta makine mühendisliği bölümünü yarıda bırakıp Türkiye'ye dönerek Müjdat Gezen Sanat Merkezi konservatuvar tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı.

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Survivor 2023 kadrosuna BOMBA İSİM! Dominik kahkahaya boğulacak! İşte, Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı...

Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an BKM Mutfak oyuncuları bünyesinde yer almaktadır. Aynı zamanda da oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.